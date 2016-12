La gran escena de "Cantando bajo la lluvia" con Debbie Reynolds

México

Debbie Reynolds declaró en 2015 que su papel favorito fue el de Kathy Selden, en Cantando bajo la lluvia, película por la que quedará en la memoria de millones de personas después de su muerte, ocurrida esta tarde a sus 84 años.

En la recordada película de 1952, Reynolds compartió créditos con Gene Kelly y Donald O'Connor, con quienes protagonizó la escena en la que cantan y bailan "Good Morning".

Reynolds no contaba con experiencia en el baile, por lo que fue ayudada por Kelly. Años más tarde, en 1988, la actriz escribió en su biografía que filmar "Cantando bajo la lluvia y parir fueron las cosas más difíciles que he hecho en mi vida"

"Aprendí mucho de Gene. Es perfeccionista y disciplinado: el más estricto director con el que he trabajado. Y tiene un buen temperamento. De vez en cuando me gritaba y me hacía llorar. Pero le costó mucha paciencia trabajar con alguien que nunca había bailado antes", dijo la actriz.

