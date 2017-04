Da Televisa total libertad a Juan Osorio

México

Después de casi dos décadas de no visitar los foros de Televisa, Héctor Bonilla volvió de la mano de Juan Osorio para dirigir la telenovela Mi marido tiene familia. El productor detalló que la empresa no tuvo objeción, pues es como el bebé y siempre le ha dado libertad en sus proyectos.

“La empresa no me ha pedido ningún cambio, me han dado libertad. Estamos conscientes de lo que se necesita por la tecnología y por el nivel de producción que mantiene el canal; mi obligación es tener gran contenido, gran elenco y hacer un trabajo de mucha dignidad, eso no lo tienen que pedir. Me dan permiso de traerme a Héctor Bonilla y por ahí tengo otro as bajo la manga”, dijo Osorio.

“Siento que para Televisa soy su bebé y me dejan jugar. Siempre me han dejado divertirme con lo que hago, a veces soy latoso, pero también valen los resultados y hoy he cumplido con mi responsabilidad”, agregó el productor.

Juan explicó que convenció a Bonilla de volver, comprometiéndose en lo profesional con la puntualidad y con una relación de respeto.

Otra de las sorpresas que preparó para Mi marido tiene familia es el regreso a las telenovelas de Silvia Pinal, quien interpretará a Imelda, madre de Blanca (Diana Bracho), quien a su vez es madre del protagónico masculino a cargo de Daniel Arenas.

“Yo vengo muy seguido a Televisa, tengo mis oficinas, entonces no siento que estoy regresando, siempre estoy aquí. Ya tenemos todo preparado, el personaje está muy bueno, muy bonito, todo está muy a tiempo”, dijo la primera actriz, quien aseguró que sus hijas están contentas de que siga trabajando. “Todavía puedo”, aseguró Pinal.

Ayer se llevó a cabo una reunión previa al inicio de grabaciones (que comienzan el lunes). Al encuentro se dieron cita la mayoría del elenco, entre ellos Zuria Vega, la protagonista, quien regresa a la tv a los pocos meses de haber sido madre.

“Interpreto a una mujer contemporánea que está realizada, es independiente y trabaja”, declaró Zuria, quien asegura que su personaje tiene mucho que ver con lo que es en la realidad. “La actuación es parte importante de mi vida y ser una mujer plena me hace mejor mamá”, dijo.

La actriz compartió que su hija estará con ella en los foros durante las grabaciones, pues aún la alimenta mediante lactancia; sin embargo, eso no afectará el compromiso que tiene con el proyecto de dar lo mejor de sí.

Diana Bracho, Olivia Bucio, Rafael Inclán y Regina Orozco también forman parte del elenco; Orozco debutará con este proyecto y declaró el reto, porque interpretará a una mujer virgen que tiene relación con la música.

CLAVES

Sus orígenes

Juan Osorio aseguró que la telenovela está basada en una serie de Corea, que llamó su atención por las costumbres.

“El reto es hacer una historia familiar, con los ingredientes para que se identifique la audiencia”.

“Estoy haciendo una historia donde valoramos a la mujer, porque no está solo para cuidar un hogar, lavar, planchar y cuidar a los hijos, tiene aspiraciones y es la inquietud que mostramos”.

