Radicalizarán médicos protestan en Oaxaca

Oaxaca

Médicos y enfermeras de la sección 35 y subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSS) anunciaron una jornada intensa de movilizaciones que incluye la toma de oficinas, negocios, plazas comerciales, carreteras, y hasta el cierre del aeropuerto de la capital para exigir la recontratación de tres mil trabajadores que fueron despedidos y la renuncia del secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel.

Los médicos esperarán esta semana una alianza y conformación de fuerzas a lado de la sección 22 de la CNTE, y los sindicatos democráticos para intensificar sus protestas, quejándose de ser víctima de una represión administrativa por parte del gobierno estatal.

En su asamblea la sección 35 del SNTSS, emplazó al gobernador Alejandro Murat a cesar a su secretario de Salud, Juan Díaz por haber realizado una purga interna en la nómina de la dependencia, al tiempo de solicitar una mesa de trabajo al más alto nivel donde se discuta la recontratación del personal despedido, argumentando que ese personal "es necesario" en los hospitales y en las unidades médicas rurales, donde también hay escasez de medicamentos e insumos.

TOMA DE CASETA

Este fin de semana las protestas de los médicos y enfermeras paristas, se concentraron en la autopista Oaxaca-México, en la caseta de cobro del tramo San Pablo Huitzo, donde los paristas, realizaron el pintarrajeo de medallones y parabrisas de vehículos que cruzaron la pista.

Antes se manifestaron con pancartas en las gradas del estadio "Los Alebrijes", en el desarrollo del juego de la primera "A".

Los inconformes anunciaron movilizaciones diversas a partir de este lunes con la toma de los accesos principales a la ciudad, incluyendo el aeropuerto, y el martes el bloqueo de todas las dependencias del gobierno estatal y federal.

Mientras el miércoles los médicos y las enfermeras amagaron con tomar plazas comerciales y cerrar comercios.

Por su parte el secretario de salud Juan Díaz Pimentel señala que la nómina de los Servicios de Salud creció indiscriminadamente hasta albergar a más de 18 mil trabajadores, de los cuales señala que más de dos mil 300 fueron contratados ilegalmente, al no existir cobertura presupuestal para ello.

Díaz, justificó la acción administrativa ejercida para limpiar la nómina de la Secretaría de Salud, donde se canceló el contrato de dos mil trabajadores y se recortaron a más de 800 aviadores.

"No podemos seguir dañando el erario de Oaxaca para la salud, es muy oneroso, es una cantidad muy importante, cobran salarios que van de los seis mil pesos mensuales, hasta los 20 mil algunos", indicó.

Hay muchos intereses y tenemos que luchar contra ellos, pero la voluntad es lograrlo y tengo la voluntad de lograrlo, además tengo la indicación precisa del gobernador de hacerlo para que una Secretaría que tiene un papel central lo cumpla con eficiencia.

Simplemente digo que son 828 trabajadores que no están legalmente para pagarles, 500 de ellos no los localizamos, están ilocalizables, entonces por eso no les pagamos y 328 tienen una comisión sindical precaria".

Con respecto a su separación del cargo, Díaz aclaró que esta no está a discusión y que incluso ya recibió el respaldo del gobernador Murat para permanecer en su puesto.

