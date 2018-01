Médicos y enfermeras paristas toman casetas en Oaxaca

Oaxaca

Médicos y enfermeras de la Sección 35 y subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSS) se radicalizaron a 21 días de paro en 14 hospitales y 300 clínicas, al tomar por segunda ocasión casetas de cobro de la autopista Oaxaca-México; además de cerrar calles y cruceros en la ciudad de Oaxaca.

Los enfermeros exigen le recontratación de 2 mil 200 trabajadores que fueron despedidos y mil comisionados y exigen la renuncia del secretario de Salud, Juan Díaz.

El líder de la gremial, Mario Félix Pacheco, emplazó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, a que cumpla sus demandas, de lo contrario amago estallar un paro indefinido.

Aceptó que ya cuenta con aliados para intensificar su jornada de lucha tal es el caso de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) .

Acciones radicales

La Sección 35 del SNTSS emplazó el gobernador Alejandro Murat a cesar a su secretario de salud Juan Díaz, por haber realizado una purga interna en la nómina de la Secretaria de Salud estatal, donde despidió a 3 mil trabajadores.

Los inconformes iniciaron movilizaciones como la toma de casetas de cobro de la autopista Oaxaca-México. Continuando el lunes con la toma de los accesos principales a la ciudad, incluyendo el aeropuerto, y el martes el bloqueo de todas las dependencias del gobierno estatal y federal.

Mientras el miércoles los médicos y las enfermeras amagaron con tomar plazas comerciales y cerrar negocios.

Previo a estas acciones los paristas difundieron en redes sociales imágenes donde repudian el recorte de personal en la Ssecretaría.

Por su parte, el secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel, declaró que la nómina de los Servicios de Salud creció indiscriminadamente hasta albergar a más de 18 mil trabajadores, de los cuales, asegura, más de 2 mil 300 fueron contratados ilegalmente, al no existir cobertura presupuestal para ello.

Dijo que esa situación ha generado una deuda superior a los 6 mil millones de pesos, así como un déficit anual superior a los mil 700 millones de pesos.

Por ello, dijo, era apremiante terminar con esta situación para evitar que en los 5 años siguientes, dicha deuda rebasara los 15 mil millones.

Añadió que en la nómina de Salud se hallaron más de mil aviadores (entre ellos, Carlos Alberto Robles Montoya, hermano de Benjamín Robles Montoya, Senador por el PT, y ex socio y cómplice de Gabino Cué en innumerables actos de corrupción).

Además, 2 mil 300 trabajadores eventuales contratados sin una cobertura presupuestal que los ampare y un número igualmente importante de comisionados al Sindicato, que no cuentan con los oficios correspondientes que avalen su comisión.

El funcionario adelantó que a todos los paristas no se les pagará mientras no retornen a sus centros de trabajo.

Dijo que ese conjunto de medidas generará un ahorro superior a los 120 millones de pesos mensuales, lo cual permitirá un mejor abastecimiento y servicios en los Hospitales y Centros de Salud en el Estado.

Un robo millonario

Fuentes oficiales señalan la detección de un robo sostenido de 100 millones de pesos mensuales de la nómina de Salud, por parte de Germán Tenorio y Jorge Castillo Díaz, durante toda la gestión de Gabino Cué.

Tal quebranto rebasaría los 6 mil 600 millones de pesos que ahora son investigados por las autoridades estatales y federales para ir tras los responsables.

En entrevista el secretario de Salud Juan Diaz, justificó la acción administrativa ejercida para limpiar la nómina de la Secretaria de Salud, donde se canceló el contrato de 2 mil trabajadores y se recortaron a mas de 800 aviadores.

"No podemos seguir dañando el erario de Oaxaca para la salud, es muy oneroso, es una cantidad muy importante, cobran salarios que van de los 6 mil pesos mensuales, hasta los 20 mil algunos", aseguró Díaz.

Explicó que en el conflicto hay muchos intereses y por eso tienen qué luchar contra ellos, pero la voluntad es lograrlo. "Tengo la indicación precisa del gobernador de hacerlo para que una secretaría que tiene un papel central lo cumpla con eficiencia".

"Son 828 trabajadores que no están legalmente para pagarles, 500 de ellos no los localizamos, están ilocalizables, entonces por eso no les pagamos y 328 tienen una comisión sindical precaria".

Con respecto a su separación del cargo, Díaz aclaró que esta no está a discusión y que incluso ya recibió el respaldo del gobernador Murat para permanecer en su puesto.

ESS