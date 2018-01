Médicos de Oaxaca suspenden actividades en al menos 14 hospitales

Oaxaca

Médicos y enfermeras de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSS) suspenden de forma indefinida sus actividades en al menos 14 hospitales, entre ellos el Hospital Civil de la capital, y unas 120 clínicas, además de que pararon labores administrativas para exigir que les paguen sus quincenas y aguinaldo.

Los inconformes, trabajadores regularizados se declararon en rebeldía ante la negativa de la Secretaría de Salud de pagarles porque dice que no tiene recursos.

Ayer la Secretaría de Salud anunció el despido de tres mil 200 trabajadores, mil 200 de contrato y retuvo el salario a dos mil 500 regularizados, porque la federación a través del Seguro Popular no aportado la contraparte para cumplir con las obligaciones.

El titular de Salud estatal, Juan Díaz Pimentel recordó que antes se les pagaba a los regularizados utilizando el fondo de prestaciones de los trabajadores de base, lo que generaba un déficit de más de mil 700 millones de pesos, de manera anual, además de que se incurría en una desviación de fondos, lo que aseguró ya no se tolerará y hasta que no haya recursos depositados por la federación no se pagará a los inconformes.

INCREPAN A SECRETARIO DE SALUD Y LO ECHAN DE ASAMBLEA

El secretario de Salud de Oaxaca, Juan Díaz Pimientel, trató de explicar a los trabajadores de base de la sección 35 del SNTSS las medidas aplicadas, sin embargo, fue increpado y echado a gritos del auditorio donde se celebraba la asamblea.

Díaz tuvo que ser sacado del lugar escudado de sus escoltas y sequito administrativo.

Mientras en la entrada de los hospitales de Pinotepa Nacional, Putla de Guerrero, Huamelula y Pochutla, así como en el Hospital Civil, los manifestantes han colocado lonas y cartulinas con la siguiente consigna:

"Ante la falta de pagos de aguinaldos, salarios y uniformes de los trabajadores de los servicios de salud, manifestamos nuestra inconformidad hacia las autoridades de la misma, para que dé una solución inmediata a esta problemática. Asimismo, solicitamos la entrega completa de material de curación, medicamentos y vacunas para brindar una atención de calidad para los usuarios", indicaron.

El secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel, notificó al personal regularizado que el pago de la quincena tardará porque el Seguro Popular no ha entregado los recursos y lo hará hasta febrero.

"Hay que tomar medidas, por dolorosas que sean, pero apegadas a la ley, y en el caso de los regularizados no nos radican de manera puntual.

Antes, explicó, quienes estaban en la dependencia agarraban dinero de los trabajadores de base destinado para el pago de prestaciones. "Yo no estoy dispuesto a hacerlo, porque se trata de un acción ilegal y no desviaré un solo peso", dijo.

El funcionario estatal reconoció que en los Servicios de Salud hay un gran desorden financiero propiciado por la administración de Gabino Cué.

Los manifestantes dieron a conocer que hasta el momento sólo han cobrado sus quincenas y la segunda parte del aguinaldo, en el caso de los trabajadores de base, mientras que a los regularizados no se le ha pagado el aguinaldo, ni la primera quincena de enero.

Por su parte los derechohabientes, se quejan de la suspensión de servicios y lamentaron que la crisis en la Secretaría de Salud este afectando a terceros.

MMR