Empresarios piden tregua a la CNTE para fiesta de la Guelaguetza

Oaxaca

Un grupo de empresarios, organizaciones sociales, clubes de servicios y grupos civiles solicitaron una tregua a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que Oaxaca pueda celebrar sus fiestas de la Guelaguetza en paz, ante la amenaza de los maestros por reinstalar su plantón en la zona del centro histórico de la ciudad el próximo viernes 14 de julio.

En rueda de prensa, Carlos Guzmán Gardeazabal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que las pérdidas no se pueden cuantificar, por tantos bloqueos y afectaciones.

Señaló que los daños causados por las protestas de la CNTE, cuando realizan la toma de calle y el bloqueo de carreteras es mortal y se afecta a quienes no pueden llegar a estudiar o trabajar por los bloqueos.

Indicó que se tienen otras formas de protestar a todas las organizaciones sociales sin afectar el derecho de terceros.

Dejo claro que el sector privado no se oponen a que exijan atención, pero no debe hacerse dañando a la sociedad, ni lastimando la fiesta más grande de Oaxaca, que es la Guelaguetza.

Guzmán, afirmó que la fiesta de la Guelaguetza, no solo entrega beneficios a la gente y a los empresarios que dependen del turismo, sino también a los maestros, porque se recauda mayores recursos para que las instituciones puedan mejorar la calidad de las escuelas y se les pueda cubrir el salario y sus prestaciones.

"El boicot a la fiesta de la Guelaguetza no solo afecta al gobierno, sino a miles de personas que piensan pasar sus vacaciones en Oaxaca y ya cuenta con reservaciones de hotel y pases para acudir a la presentación de la fiesta".

Además, aseguró con una nueva acción en contra de la economía se asesta un golpe de muerte al sector privado que viene recuperándose de un mal año y de las deudas que se dejaron de cubrir en el sexenio pasado, el de Gabino Cué, que llevo a muchas empresas a la ruina.

El sector privado le demando al gobierno haga valer su responsabilidad para garantizar que se desarrolle la fiesta.

"El estado tienen la obligación de ejercer sus facultades con el monopolio de la seguridad para garantizar que se pueda desarrollar la fiesta más grande de los oaxaqueños y de América Latina en orden.

Tanto la Canaco, la Canirac como la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca aceptaron ser los sectores más afectados y perjudicados en caso de que se pretenda instalar un plantón en el centro histórico, porque siempre quedan atrapados y tapados sus negocios con el campamento magisterial.

En tanto Onésimo Bravo de la Canirac, aseguró que Oaxaca ya no aguanta más, y ya no debe permitir que los maestros sigan lastimado su economía, a la vez de lanzar un llamado al gobierno estatal y federal para que asuma y determine acciones inteligentes para detener la embestida de la CNTE en contra de la Guelaguetza.

Dijo que maestros y ciudadanos pueden convivir en paz, en armonía, cada quien en su propia Guelaguetza, sin dañar ni perjudicar el derecho de terceros.

PIDEN APLICAR EL ESTADO DE DERECHO PARA DETENER BLOQUEOS

El líder de Confederación de la República Mexicana (Coparmex) Raúl Ruiz, aseguró que Oaxaca adolece de la falta de una estricta aplicación del Estado de derecho, derivado de los constantes bloqueos que generan y realizan organizaciones sociales en prejuicio de terceros, como la sección 22 de la CNTE que tratan de dañar y lastimas el desarrollo económico de Oaxaca al intentar de sabotear los festejos de la Guelaguetza.

"El Estado de derecho hay que ver como lo entendemos si es solamente garantizar el libre tránsito o castigar a quienes afecten el libre paso de los ciudadanos y ese el gran problema que se vive, ya que una delgada línea entre lo que se algunos llaman represión y la protesta social, y por ello el sector privado al llamado al gobierno a valer siempre el diálogo para generar las condiciones de libre tránsito.

A si vez Raúl Ruiz, de la Coparmex, aseguró que la Guelaguetza es una fiesta del pueblo y no debe ser tomada como rehén por grupos y organizaciones que solo buscan doblar la ley para satisfacer sus intereses personales. Recriminando que los maestros y los estudiantes protestas para no evaluarse, lo que habla de que son gente que no quieren una educación de calidad para los hijos de los oaxaqueños.

