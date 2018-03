Polevnsky: AMLO conservará a negociadores del TLCAN

México

De ganar Morena la Presidencia, vamos a conservar a los negociadores del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), pues la verdad es que es un cuerpo técnico profesional que la parte técnica la maneja muy bien, lo que ha faltado es una posición política de otro nivel, aseguró Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de dicha fuerza política.

Además, expuso que el candidato de la coalición PAN-PRD-MC, Por México al Frente, Ricardo Anaya, no podría encarcelar a ningún Presidente de la República porque no hay sustento legal y no va a ganar la elección.

"Los empresarios mexicanos pueden tener la tranquilidad de que nosotros estamos a favor del libre comercio, que vamos a tener una posición en defensa de nuestro país y que respetaremos pero exigimos respeto para que las cosas vayan y que vamos a conservar a los negociadores del Tratado", apuntó.

En entrevista tras su participación un conversatorio con emprendedoras del sector empresarial, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la líder morenista, advirtió que el presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado mucha debilidad.

"Me parece inaceptable lo que ha hecho Estados Unidos. México merece respeto y estamos en una situación en la que se muestra mucha debilidad de parte del presidente Peña y con un mandatario en Estados Unidos (Donald Trump) tan voluble, cambiante y que además tiene ideas tan retrógradas, es muy necesario que nuestro país tenga una posición firme para defender al sector empresarial", dijo.

Recordó que se han realizado siete rondas de negociaciones del TLCAN, pero lo que más le interesa a México no está sobre la mesa.

"Se habla de las ocurrencias de Trump como que se revise el Tratado cada cinco años, eso es inaceptable porque da incertidumbre a la inversión nacional. Además, temas como la automotriz no está cuando México es la cuarto país en producción automovilística, y Trump se la quiere llevar a Estados Unidos, así como tampoco está contemplado el contenido nacional, cosa que también es muy importante", apuntó.

Subrayó que lo que ha faltado "es una posición política de otro nivel, no puede ser que venga el yernito de alguien a quererte poner aquí la línea de qué hacer, ¡por favor!, por respeto, no lo aceptan ni en Estados Unidos y cómo le vamos dar trato como si fuera de Presidente, lo recibes de Los Pinos, ¡qué es eso!, y le dedicas una cantidad de tiempo enorme, ¿qué el Presidente no tiene otra cosa que hacer como para darle tres o cuatro horas?, no sé cuántas le dio a este niño, ¡no puede ser!".

Anaya miente

Respecto a lo dicho por Ricardo Anaya, de que de comprobarse malos manejos en su administración, metería a la cárcel a Peña Nieto, Polevnsky, aseguró que es mentira.

"Hoy no puedes meter a la cárcel, ni siquiera juzgar, al Presidente de la República por ejemplo por actos de corrupción, así que cuando escuchamos a Anaya hablar del tema, no es así, no puede. Primero hay que reformar la Constitución en su Artículo 108.

"Andrés Manuel lo comentó, que le diga con qué fundamento legal, no los hay mientras no se modifique el artículo 108 Constitucional, mientras no se modifique el juicio político, porque hoy éste sólo es por traición a la patria, dar información estratégica a un gobierno enemigo. Que existe corrupción, sí, pero en verdad son los Secretarios de Estado los que firmen los contratos, pedidos, cochupos o mordidas, ¡por supuesto que no!", apuntó.

Acotó que "ahorita lo que importa es construir, reconstruir este país, rescatarlo y buscar la unidad de todos y cada uno de los mexicanos, ver lo que es posible más que entrar en esas cacería de brujas, porque básicamente Anaya lo usa, porque es muy habilidoso para crear cajas chinas, para que vean que es muy valiente, pero no hará, primero porque no va a ganar, y segundo porque jurídicamente no tiene posibilidad alguna".

Seguridad candidatos

En tanto y al ser interrogada en cuanto a si aceptarán la seguridad para el candidato de la colación Morena-PT-PES, Justos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no acudieron a la cita con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, porque la seguridad se debe garantizar a todas y todos los mexicanos.

Asimismo, advirtió que en Morena está listos para la guerra sucia que "claro se intensificará durante la campaña, pero vamos a aguantar todo"

Finalmente y en relación a si tendrán su propio conteo de votos el 1 de julio, explicó que se invitará a todas y todos los votantes para que le tomen foto a la boleta y la suban en redes para ver si el resultado que de el Instituto Nacional Electoral (INE), coincide, "porque es una realidad que ganas de elección y en la boleta te la roban, lo que es una vergüenza".





