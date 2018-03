AMLO se compromete a no aumentar impuestos

México

Andrés Manuel López Obrador se comprometió ante los agremiados de la ANTAD a no aumentar impuestos, a que se deje de ver al contribuyente como un “delincuente en potencia” y a no llegar con un paquete de reformas que modifiquen el marco legal actual.

Al cerrar las participaciones de los precandidatos presidenciales en un foro con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) en Guadalajara hizo el compromiso de que no habrá aumento de impuestos pues recalcó “no puedo ofrecer más, no les puedo decir que vamos a bajar los impuestos porque no podríamos financiar el desarrollo y porque no sé qué vamos a encontrar, qué nos van a dejar”.

También explicó que no llegará con un paquete de reformas “como hacen ahora los presidentes entrantes” y que los cambios que habría serían “hasta la segunda mitad del gobierno porque consideramos que con el marco legal actual se puede sacar adelante al país”.

El tabasqueño precisó que “son pocas las reformas que vamos a proponer” pero que la más importante será acabar con los fueros y “reformar el artículo 108 de la constitución para que se pueda juzgar por corrupción al presidente en funciones”.

Insistió en que para garantizar la paz en el país hará “todo lo que sea necesario y se considerarán todas las alternativas posibles, desde luego sin crear compromisos con grupo de interés o vincularnos con ninguna organización dedicada a la delincuencia”.

Dio a conocer que incluso en las recientes reuniones privadas que ha tenido con empresarios en distintos puntos del país, una de las peticiones es analizar la legalización de la mariguana.

“Yo no estoy negándome a nada, vamos en su momento a consultar a los ciudadanos y a llamar a todos para que vean qué conviene más, con los pros y los contra, para actuar con responsabilidad y madurez”.





