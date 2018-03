Si Peña garantiza elecciones limpias, se le reconocerá: AMLO

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador celebró que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometa a no intervenir en el proceso electoral "para que haya elecciones limpias, sin fraude y gane el que los ciudadanos quieren y no el que los gobernantes quieren".

El candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que le dará el beneficio de la duda para que no se repita lo ocurrido en 2006 y 2012, cuando, aseguró, se hizo fraude, se rellenaron las urnas y cambiaron los resultados.

"Yo le tomo la palabra, creo que es lo mejor el que se garantice la democracia en el país, yo agregaría que si el presidente Peña Nieto cumple con ese compromiso y se respeta la voluntad de los mexicanos, si las próximas elecciones son limpias, son libres, esto va a ser un asunto que se le va a reconocer al presidente Peña Nieto.

"Va a ser un punto a su favor independientemente de cómo esté ahora en su imagen, independientemente del rechazo que tenga, si él garantiza elecciones limpias y libres se le va a reconocer", dijo en Guadalajara.

Previo a un encuentro con militantes de Morena, López Obrador desayunó con representantes del sector empresarial de Guadalajara, entre ellos el dueño de Las Chivas, Jorge Vergara, quien se retiró sin hacer comentarios.

"Ojalá que en esta elección no haya compra de votos, no se falsifiquen los resultados, no se utilice al gobierno, no se utilice el presupuesto, no se utilice dinero de procedencia ilícita para beneficiar a ningún candidato de ningún partido, que sean los ciudadanos los que libremente elijan a sus autoridades", aseguró el dos veces aspirante presidencial.













OVM