Migración a EU será por gusto, no por necesidad: AMLO

Ciudad de México

El candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, aseguró que "su sueño" es que ningún mexicano migre a Estados Unidos o cualquier país por necesidad, sino por gusto.

En un video publicado en YouTube, López Obrador parafraseó en Tijuana al activista estadunidense Martin Luther King, conocido por su discurso "Yo tengo un sueño" y dijo que el de él es que ningún mexicano cruce la frontera para buscar mejores oportunidades laborales.

"Mi sueño de que ningún mexicano se vea obligado a venir a trabajar a Estados Unidos, el que quiera venir, venga por gusto no por necesidad, porque México, con la transformación, se va a convertir en una potencia y los mexicanos van a tener trabajo en donde nacieron, donde están su familias, sus costumbres, sus culturas. Mi sueño es que se impulse el desarrollo de Suchiate hasta esta frontera (Tijuana)".

TE RECOMENDAMOS: No soy fantasma fiscal, tengo mi conciencia tranquila: AMLO

El candidato presidencial explicó que su proyecto contempla que los 50 consulados en Estados Unidos se conviertan en procuradurías de los derechos de los mexicanos que se encuentran en ese país.

"Mi sueño es que no haya maltrato a los migrantes, que se respeten los derechos humanos, que los 50 consulados en EU se conviertan en procuradurías en defensa de nuestros paisanos".

Dijo que el proyecto que representa es que México al convertirse en una potencia, Estados Unidos no podrá amenazarlo con construir fronteras para impedir la migración.

"Van a ser distintas las cosas porque ya no nos van a amenazar con construir muros porque ya no vamos a tener necesidad de salir de nuestro país a buscarnos la vida. Vamos a convencerlos de que no se resuelven los problemas sociales construyendo muros [...] que haya proyectos productivos, que haya trabajo bien pagado y que el mexicano no tenga necesidad de emigrar".

Sin embargo, aclaró que buscará una relación bilateral basada en el respeto y la cordialidad.

"No vamos a permitir que se siga humillando a nuestro pueblo, no que se siga ofendiendo a nuestro país. México es un país libre y soberano, digno, no merece el maltrato de ningún gobierno extranjero, vamos a buscar respeto mutuo de las relaciones de Estados Unidos con México".

"Vamos a respetar al presidente Trump para que él respete a México y al gobierno democrático de nuestro país. Pase lo que pase vamos triunfar. Va a triunfar nuestro movimiento", finalizó.





EB