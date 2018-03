Sheinbaum tiene ideas, pero hace lo que quiere AMLO: Purificación Carpinteyro

Ciudad de México

Purificación Carpinteyro define su paso por el gobierno como ingrato pues, asegura, fue perseguida políticamente por denunciar la corrupción; sin embargo, esa mala experiencia no la desanima para buscar la Jefatura de Gobierno con Nueva Alianza.

Su candidatura llegó por sorpresa y aunque estuvo alejada de la política, está convencida de que puede ganar y transformar la Ciudad de México.

Simpatiza con su rival de Morena, Claudia Sheinbaum, pero afirma que es una lástima que no pueda expresar sus ideas libremente y tenga que seguir las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador.

Se define como una mujer alegre —sus vestidos coloridos lo confirman—, energética, capaz de levantarse ante cualquier adversidad y, especialmente, se considera una ganadora.

Con una gran sonrisa en los labios, Purificación Carpinteyro, candidata de Nueva Alianza a la Jefatura de Gobierno, respondió el Interrogatorio Milenio.

Tus amigos te dicen Puri, ¿y tus enemigos?

La pura neta, jajajajaja.

¿Por qué dejar la vida de una alta ejecutiva para llegar a la política?

Fui invitada a incorporarme a un esfuerzo, que era hacer algo por el país, por eso fue que acepté hacerme cargo de la dirección de Correos de México, en ese entonces Servicio Portal Mexicano. No me arrepiento.

En tu libro haces una crítica de las redes del poder y del dinero, ¿por qué regresar a esa vida?

No es el poder por el poder en sí mismo, como, creo, la mayoría de la clase políticas desea, sino es el poder porque a través de ese poder se puede hacer muchas cosas y eso es lo que yo quiero, quiero poder transformar la cara de esta ciudad.

¿Desde cuándo tenías la espinita de ser jefa de Gobierno?

La verdad es que ni siquiera lo tenía contemplado, fue la oportunidad que me dio Nueva Alianza, cuando se acercaron a mí, empecé a analizar. La verdad es que tenía pensado dedicarme a lo que sé hacer que es transformar, crear empresas, proyectos. Cuando se acercaron a mí, dije ese cargo efectivamente me daría la oportunidad de transformar esta ciudad, de hacer algo, de contribuir con mi grano de arena.

Fuiste una de las diputadas más votada, ¿repetirás la hazaña?

Por su puesto, la verdad es que nadie creía que pudiese conseguir una votación tan elevada. En esa legislatura votaron más por mí que por Andrés Manuel López Obrador y que por Miguel Ángel Mancera, fue algo inaudito que inclusive a todos los diputados les cimbró mucho y les dolió. Estoy segura que puedo lograr eso que todo mundo cree que es imposible.

¿Te gusta ser el centro de la atención o prefieres ser el centro del escándalo?

No, creo que me gusta ser disruptiva, sin duda; me gusta hacer pensar en cosas diferentes, porque la verdad es que todos tienen un pensamiento totalmente cuadrado, encapsulado.

Santo que no es visto, no es adorado, y tú estuviste alejada mucho tiempo de la política.

Por el contrario, yo creo que soy una sorpresa y eso llama la atención, porque salir, simplemente apartarme de la política, da la oportunidad de pensar: ¿por qué hasta ahora sale? Y sale porque, efectivamente, creo que puedo hacer algo y voy a hacer algo.

¿Cuál es tu comida favorita?

Soy de buen diente. Tengo muchas comidas, es difícil, a mí me gusta de todo, me gusta muchísimo el mole negro oaxaqueño, los tacos al pastor, la paella. En general, como de todo.

¿Con quién preferirías ir a comer, con Sheinbaum, Barrales, Mikel o con Rascón?

Es difícil, la verdad me gustaría ir a comer con Sheinbaum, me parece interesante, es una académica con una trayectoria, pero me parece una pena que, desafortunadamente, ella no pueda explayar sus ideas y que tenga que copiar simplemente los cánones que le dicte su patrón, Andrés Manuel López Obrador; tiene ideas y ella tiene que seguir simplemente lo que le diga Andrés Manuel.

¿Cómo hallaste el gusto por los puros?

Me gusta el tabaco, me gustaban los Gitanes, pero los Gitanes no se encuentran en México, entonces tenía que encontrar algo que fuera tan fuerte como ellos, entonces los puros le hacen las veces, son mejores, incluso.

¿Has tenido algún conflicto de interés?

No, no tengo conflicto y nunca he tenido conflictos de interés.

¿Qué experiencias te llevas de tu paso por el gobierno?

He tenido experiencias muy ingratas en el gobierno, sin duda mi paso por la Subsecretaría (de Comunicaciones y Transportes) en el gobierno de Felipe Calderón fue muy ingrata, para mí el tener que ir a presentarle al presidente Calderón evidencias de corrupción por parte del entonces secretario Luis Téllez, para mí significaba un acto de lealtad con el país y con el Presidente, y fue utilizado en mi contra a través de una filtración de grabaciones que yo no hice, me costó tres años de persecución política, defendiéndome ante los tribunales por un auto de formal prisión y salí, evidentemente, en libertad por falta de pruebas.

Me queda muy claro que en la presidencia de Felipe Calderón al amigo justicia y gracia, al enemigo la ley a secas.

¿Qué te llevas de esa experiencia?

Me queda muy claro que en materia de política se malentiende la lealtad, la lealtad es el encubrimiento para los políticos, encubrir es el valor supremo, mientras que en materia de principios, para cualquier ser humano, la lealtad debe ser con la sociedad.

¿Cómo entiendes la política?

La política es ser leal con el país, ser leal con quienes me eligieron, yo sería servidora pública, yo le sirvo al pueblo, a los ciudadanos, no le sirvo a los intereses de los demás políticos.

¿Cuáles son los principales problemas de la Ciudad de México?

Son cinco los principales problemas, esos problemas tienen que ser atacados de tajo. Estoy hablando de la desigualdad, de la falta de oportunidades, y no me refiero únicamente de empleo sino de crecimiento; estoy hablando de la movilidad y del transporte público, del agua y de la falta de seguridad.

¿Algún consejo para evitar que el gobierno te espíe a través del celular?

Jajajajaja, la verdad es que no, la única forma de comunicarse para no ser espiado, desafortunadamente, y a uno se le pasa controlar lo que puede hablar, es hacerlo en persona y en algún lugar con mucho ruido, si no, te graban de cualquier forma.

¿Aún bailas ballet?

La verdad es que todavía lo hago en privado, es decir en mi baño. Mis zapatillas ya las colgué hace mucho tiempo, pero pongo, eso sí, zapatillas en mi árbol de Navidad.

¿En Brasil aprendiste a bailar Samba?

Por supuesto, y baile en el carnaval, es más, hay varios políticos (mexicanos) que bailaron conmigo.

¿Qué prefieres, el e-mail o el correo?

El correo tradicional lo uso para enviar cartas a quienes quiero mucho, el e-mail, por cuestiones prácticas.

¿Perros o gatos?

Tengo perros y gatos. Los quiero tanto a los dos y voy a tener mi perro de campaña, mis gatos no, porque está difícil que se queden conmigo.

¿Es cierto que les traes suerte a los hombres?

En cierto. Desafortunadamente, ellos no mucho a mí.

¿Siempre usas zapatos de tacón?

No, ya aprendí y ahora los tenis están muy de moda y la verdad es que me gustan mucho.

¿Qué libro te cambió la vida?

No me acuerdo del autor, pero se llama Necessary losses, el libro no sé si esté en español, pero el libro es tan maravilloso, te enseña que en la vida tienes que ir dejando, que la vida implica pérdidas necesarias.

Es un libro que me marcó cuando en el gobierno de Zedillo me corrieron de México y me tuve que ir a vivir a Estados Unidos, ese libro me ayudó mucho, lo recomiendo.

¿Has tenido más pérdidas o ganancias en tu vida?

Creo que para ganar algo tienes que perder, el número de mis pérdidas es equivalente a mis ganancias. Yo he ganado.

¿Cuál es tu lugar favorito en la Ciudad de México?

Sin duda el parque de Chapultepec, es maravilloso, es un lugar infinito donde puedes encontrar muchos lugares donde estar, todo depende del estado de ánimo en el que estés.

¿A dónde no irías en la noche en la CdMx?

A Tepito.

¿La persona más interesante que hayas conocidos?

Te diría que a Fidel (Castro), pero la verdad es que cuando me tocó estar con él, una noche de dos horas de plática y que hubiera querido preguntarle tanto, se la pasó platicándome de una vaca lechera que daba 21 litros diarios.

¿Cómo te definirías en una palabra?

Energía.