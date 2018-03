No soy chairo, soy un pejezombie: Martí Batres

Ciudad de México

Martí Batres ama la comida china a tal grado que conoce todos los restaurantes que hay en el Barrio Chino y, aunque no es su favorita, también hace recomendaciones de comida rusa.

El aspirante de Morena al Senado por la Ciudad de México dice que Andrés Manuel López Obrador es una persona muy trabajadora, lo dice sin temor a que lo llamen chairo, pues él mismo se considera pejezombie.

TE RECOMENDAMOS: Para presidente, no apoyo ni a un independiente: Kumamoto

Asegura que no confía en las instituciones electorales, pero confía que no habrá un fraude electoral porque la gente no lo permitirá.

Sentado en una silla de plástico con su mejor ángulo para la cámara fue como Martí Batres, aspirante al Senado por Morena, se enfrentó al Interrogatorio Milenio.





¿Qué lo llevó a la política?

En el ambiente familiar había mucha crítica al gobierno, siempre mucha crítica a las injusticias. Mis padres, que eran maestros, eran muy críticos con lo que pasaba en el país y, por otro lado, era una época de efervescencia, así que había mucha información en las calles, en el centro de Coyoacán me dieron un volante y por eso me interesé en ir a la marcha de los 10 años del 10 de junio de 1971.

¿La política es lo que soñaste cuando entraste en ella?

No, la política que hoy vivimos no es lo que yo me imaginaba, pero nunca he pensado en la política desde el poder, siempre he pensado en la política como lucha, como acción, como trabajo, como transformación.

¿Qué te llevaste del PRD que aplicas en Morena?

El PRD nació como un buen proyecto, era un proyecto de transformación, nació luchando contra un fraude electoral, nació luchando contra un gobierno neoliberal y, por desgracia, en el camino se echó a perder; creo que una buena reflexión de esa experiencia es cómo evitar que un proyecto se eche a perder, siempre hay que renovar, siempre hay que depurar, siempre hay que transformar.

¿Aún quieres ser jefe de Gobierno?

Me encantaría, pero me parece muy bien Claudia (Sheinbaum), creo que es una gente auténticamente de izquierda y creo que hará muchos cambios muy buenos para la Ciudad de México.

¿Cuál fue tu primera impresión de Andrés Manuel López Obrador?

De un hombre muy trabajador. La primera vez que oí hablar de él fue cuando estaba en la Facultad de Derecho y una compañera de mi salón, llamada Lorena Villavicencio, me dijo, éramos nosotros jóvenes militantes, te estoy hablando de 1989, hay un dirigente muy bueno en Tabasco, muy trabajador.

La primera vez que platique con él fue cuando fue candidato a presidente nacional del PRD en 1996, durante algún traslado, ya como presidente de la Asamblea Legislativa tuve mucho intercambio con él.

¿Ha cambiado en algo tu percepción de AMLO?

Mi opinión de Andrés Manuel López Obrador es muy buena, creo que tiene grandes cualidades como líder político.

¿Morena es incongruente?

Morena es congruente y Morena es lo mejor que ha dado la vida política en el país, es un fenómeno político extraordinario, imagínate que una fuerza política que se crea dentro de un sexenio es la favorita para ganar las elecciones presidenciales al terminar ese mismo sexenio, eso nunca había pasado en la historia de México.

¿Te consideras un chairo?

No, soy un pejezombie.

¿Confías en las instituciones electorales?

No, no hay nada que te lleve a confiar en las autoridades electorales, no creo que se hayan ganado la confianza, al contrario, la han perdido.

¿Temes un fraude en las elecciones?

Las prácticas fraudulentas han acompañado la historia de todas las elecciones en México, pero no siempre han funcionado y no van a funcionar en el 2018.

¿Fuiste porro o te echaste un porro?

Ni una ni la otra.

¿Tu lugar favorito en la Ciudad de México?

Tengo muchos, pero Ciudad Universitaria es uno de ellos.

¿A dónde no te meterías en la noche en la Ciudad de México?

La Ciudad de México es hermosa, en realidad me gustaría estar en cualquier lugar de la Ciudad de México, lo que falta es seguridad.

¿Con qué profesión soñabas cuando eras niño?

Tenía varias opciones, pero cuando era niño quería dedicarme a la pintura, de hecho pinto al oleo desde los nueve años de edad.

¿Te consideras aburrido?

No, jajajajajaja. Dime quién (dice que lo soy) y lo invito a comer y platicamos un rato.

¿Qué libro no pudiste terminar?

Comencé a leer el Segundo sexo, de Simone de Beauvoir, leí dos terceras partes, me falta un pedacito, pero lo voy a acabar.

¿Tu comida favorita?

Me gusta mucho la comida china.

¿Y la rusa?

Jajaja, fíjate, hay un restaurante ruso que está en avenida Universidad con Eje 6, no es malo, pero me gusta más la comida china.

¿A dónde invitarías a comer a un amigo?

Al Barrio Chino, a la calle de Dolores, ahí el mejor restaurante que hay es el Oriental y no me pasan comisión, ahí hacen unas alitas agridulces riquísimas.

¿Con quién preferirías ir a comer, con Margarita, Anaya, Meade o El Bronco?

No, yo invitaría a Yeidckol Polevnsky a platicar.

¿Qué pensamiento no te deja dormir por las noches?

Pues que hay mucho trabajo, mi jornada es larga, me duermo en la noche pensando en lo que tengo que hacer al siguiente día y dejo lápiz y un papel al lado para anotar, o si no en el teléfono también anoto.

Al igual que AMLO, ¿te identificas con Benito Juárez?

Me identifico con Benito Juárez, me gusta su perfil; me gusta Lázaro Cárdenas, mucho, me gusta su gobierno, es un gobernante extraordinario, el suyo ha sido el mejor gobierno que ha tenido el país.

¿Tú película favorita?

María de mi corazón, con María Rojo, es mi favorita, es una película extraordinaria, una película que te cimbra, una película de cuando yo era adolescente.

¿Amnistía es lo mismo que perdón?

No exactamente, el perdón tiene un significado mayor; la amnistía tiene una acotación jurídica.

¿Carro completo en el 2018?

No, gobierno, debe haber pluralidad y debe haber oposición, ésta es necesaria para que haya un mejor gobierno, porque ubica cuáles son tus desaciertos, tus omisiones, es una vigilancia necesaria, buena.

¿Eres de izquierda o izquierdista?

Soy de izquierda, 100 por ciento de izquierda, genéticamente de izquierda.

¿Qué es lo que te asusta?

El estancamiento, la inmovilidad.

¿Has sacrificado algo para llegar a donde estás?

He sacrificado buena parte de la vida personal, pero si lo ves en términos históricos no debe verse como un sacrificio, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago y encuentro una gran satisfacción filosófica en la idea de participar en un proceso de transformación.

¿Qué es lo primero que haces al despertar?

Veo el periódico, es lo primero, recibo en la casa varios periódicos, los leo, los reviso, tomo notas para hacer algunas reflexiones en el día.

TE RECOMENDAMOS: Marta Lamas: ¿El sexenio de Peña en una palabra? Guácala

¿Por qué ir al Senado?

Es un espacio en el cual se pueden tomar decisiones por el país y acompañar el proceso de cambio, tengo la idea de que viene una etapa de cambios y que por primera vez en un lapso histórico muy grande, las fuerzas de izquierda no van a ser oposición, van a ser gobierno.

¿Cómo te gustaría que te recordaran?

Como alguien que hizo algo bueno por el país, por México.

En una palabra, ¿cómo te defines?

Trabajador.