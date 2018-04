Mikel buscará eliminar cobro de piso a comerciantes

Ciudad de México

El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, se comprometió con las organizaciones de trabajadores no asalariados y del comercio popular de la capital, que de llegar al cargo, se creará una agenda para fortalecer y brindar certeza jurídica, de salud y de seguridad para que los vendedores "no tengan que enfrentar chantajes y cobros de piso".

Durante una reunión con tianguistas de la ciudad, el candidato aseguró que se crearía una ventanilla directa y única, que funcionaría como contacto con el Jefe de Gobierno.

"El comercio es el elemento central del desarrollo de una ciudad y no podemos discriminar, el comercio debe tener una palabra para su desarrollo que es certeza jurídica del gobierno, que no tengan que enfrentar chantajes y cobros de piso, que no tengan que enfrentar abusos de los verificadores ni al burócrata de escritorio", planteó.

Asimismo, se comprometió a que existan acuerdos entre los comerciantes y el gobierno local para que "en un periodo corto se pueda firmar un convenio para ofrecerles un paquete de seguridad social".

Adelantó que acercará a los comerciantes el instituto del Emprendedor , a fin de que las pequeñas y medianas empresas tengan recursos a fondo perdido, es decir, dinero para invertir en nuevos negocios, asimismo, apuntó que el Instituto de la Verificación Administrativa se convertirá en el Instituto de Desregulación y Apoyo al Empresario en la Ciudad.

"Es un instituto que se dedica a interrumpir la tarea del comercio, de la industria, de los restaurantes, por qué debemos de pagar por un instituto qué pasa por las vistas, eso no debería de pasar", señaló.

Arriola añadió que de convertirse en jefe de gobierno de la CdMx, las amas de casa recibirán una pensión al cumplir 60 años de edad.















