Si gano, pondré a AMLO en Sedesol: ‘El Bronco’

Acapulco

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aseguró que de llegar a la Presidencia de México y conservar la Secretaría de Desarrollo Social, pondría como titular de la dependencia al aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en la CXIX Jornada Nacional del Notariado Mexicano en Acapulco, el candidato independiente fue cuestionado por uno de los asistentes sobre los apoyos que recibirían las personas que viven en la calle en caso de que fuera nombrado secretario de Desarrollo Social; El Bronco rechazó la oferta y dijo que de ganar la contienda electoral eliminará la dependencia, pero de conservarla, López Obrador sería la mejor opción.

TE RECOMENDAMOS: Tengo problemas financieros, pero no renunciaré: El Bronco

“Esa es una gran idea, poner a trabajar a las personas, no se trata de quitarles oportunidades. A mí no me gustaría ser secretario de Desarrollo Social, yo voy a desaparecer la Secretaría de Desarrollo Social, y si la conservo, pondría a Andrés Manuel López Obrador, que le encanta hacer esas cosas”, planteó.

Dijo que la tercera parte del presupuesto de México se gasta en el asistencialismo, por lo que la gente puede trabajar sin quitarles la oportunidad de crecimiento.

Rodríguez Calderón reiteró que de ser Presidente del país les quitará a los partidos políticos los 12 mil millones de pesos que gastan al año y 6 mil millones los ocupará en la infraestructura de zonas indígenas, “o lo que ellos necesiten”.

TE RECOMENDAMOS: 'El Bronco' declina... de tomarse su cerveza

“Yo creo que hay que darle trabajo a la gente y esa es una gran oportunidad, en lugar de que demos el dinero regalado y se lo demos a cambio de que tenga una oportunidad y trabajo, y es cierto, yo dije en el debate y es cierto que le quitaré el dinero a los partidos políticos”, abundó.

Dijo que los mexicanos deben estar orgullosos de las personas indígenas del país, porque es la única comunidad que han mantenido la paz.











AJE