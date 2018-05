Tengo problemas financieros, pero no renunciaré: El Bronco

Ciudad de México

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, arremetió en contra de Margarita Zavala, quien hoy ratificó su renuncia a la candidatura por la Presidencia, a 44 días de la jornada electoral.

"Lamento la salida de la Margarita pero imagínense, esposa del presidente que no tenga para una campaña cabrón, yo no le creo, esa es la perversidad de los políticos que creen que la sociedad no tenemos inteligencia", dijo durante su participación en "Diálogos: Manifiesto México", organizado por la Coparmex.

El gobernador de Nuevo León con licencia aseguró que la dimisión de Margarita no denostará la imagen de los candidatos independientes en el país y que no se trata sólo de obtener votos, sino de cambiar actitudes y reflexiones.

"Se está demostrando que el único independiente soy yo. Estoy aguantando, estoy soportando, avanzando porque ser independiente es eso: ir, convencer y ganar, aún con la adversidad, yo también tengo problemas financieros y no nos alcanza, pero no vamos a ceder por eso", expresó.

Rodríguez Calderón dijo que parte del equipo de la ex primera dama y algunos empresarios le han mandado mensajes para sumarse a su proyecto, sin embargo, planteó que la gente que la apoyó durante el tiempo que fue candidata presidencial está decepcionada.

"Hay decepción de la gente que seguía a Margarita, ya se ve muy fresca, como que ya le pesaba la campaña. Fuiste a la sociedad, hablaste con ella, le dijiste que ibas a hacer cosas y luego de repente dices que no tienes posibilidades, por eso la sociedad se enoja, hay que darle al final", aseguró.

El aspirante independiente cuestionó las motivaciones de Margarita Zavala para dejar la contienda.

"(Reconozco) la valentía de Margarita que intentó y para mí eso es atrevido, que no soportó eso a mí también me llama la atención; que si no hubo una mano que mece la cuna atrás de ella", dijo.









