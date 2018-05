'El Bronco' declina... de tomarse su cerveza

Acapulco

Durante su gira de campaña por Acapulco, el candidato independiente a la Presidencia, JaimeRodríguez Calderón, El Bronco, se mofó de la renuncia de Margarita Zavala a la presidencia de México y reiteró que él no se “bajará del caballo”.

En la grabación publicada en su cuenta oficial de Facebook, se observa a El Bronco rodeado de varios jóvenes en un restaurante, de quienes dijo, lo hicieron reflexionar y tomar una “importante” decisión.

“Después de la salida de Margarita Zavala de la competencia he estado reflexionando y les quiero dar una noticia, sé que a lo mejor se van a enojar por mi decisión, acabo de decidir declinar, así como lo estoy diciendo, declinar de echarme la (cerveza) Pacífico porque ya me voy a dar una conferencia...”, señaló.

Después de ver al El Bronco brindar con sus acompañantes, aseveró que “quienes estaban manipulando la noticia, ahí les va la noticia verdadera (seguiré) al final”.

“Se asustaron, ¿verdad? Ándele pues, no me voy a bajar del caballo nunca, no se preocupen y vamos a ganar”, puntualizó.





