Mancera: gobierno logrará contienda electoral pacífica

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que su gobierno logrará que la capital tenga una contienda electoral pacífica y que las agresiones durante un evento de Claudia Sheinbaum en Coyoacán se están investigando sin ninguna tendencia partidista.

Luego de que MILENIO dio a conocer que personas fueron contratadas para reventar el mitin de la precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Mancera dijo que se están acreditando los hechos.

"Estamos investigando y teniendo una visión objetiva, sin ningún tipo de tendencia partidista, y lo que se acredite ahora, pues se tendrá que responder.

"Es muy importante que las arengas no llamen a la violencia, es muy importante que las arengas no llamen al encono, al enfrentamiento", expuso.

Aseguró que habrá consecuencias para las personas que llamaron a los actos de violencia.

"Habrá consecuencias para que no se vulnere la ley o para que la sigan vulnerando en todos los rubros. Esto no se detiene, el gobierno va a seguir actuando y trabajando, nos interesa que haya elecciones pacíficas, ya que necesitamos cuidar finalmente a la población de la Ciudad de México", dijo.

Agregó que Morena no abona a que no se den actos violentos, al negarse a firmar el pacto de civilidad, y recordó que no es la primera vez que eso pasa, pues en 2015, ese partido tampoco quiso firmar un acuerdo como éste.

