Golpeadores exigen pago por reventar mitin en Coyoacán

México

Los golpeadores que llegaron la semana pasada a un acto de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Coyoacán aseguran que son apolíticos y trabajan por dinero, que fueron contratados para evitar que el mitin de Claudia Sheinbaum se llevara a cabo y lo lograron, pero ahora sus tres líderes están a la zozobra, ya que quien los contrató les adeuda 86 mil pesos.

Dos de los tres “líderes”, Lorenzo Montiel Ramos y Luis Alberto Montiel Andrade, iniciaron una carpeta de hechos ante la Procuraduría de Justicia de Ciudad de México —número CI-FCY/COY-5/3C/D/21/01-2018 y de la que MILENIO tiene copia— en la que relatan que fueron contratados por Martí Batres y Gerardo Villanueva, de Morena, para irrumpir en el evento de la precandidata a Jefa de Gobierno por Morena, Claudia Sheinbaum, el pasado 3 de enero en Coyoacán.

Los reventadores afirmaron que no tienen miedo de ser sometidos a juicio penal, sino de no pagarles a cada una de las 22 personas que los acompañaron el día de la trifulca, a las cuales les prometieron 3 mil pesos.

Los dos sujetos de apellido Montiel dieron a conocer a MILENIO que fueron contratados en Xoloc 81, colonia Ruiz Cortines, Coyoacán, por Carlos Castillo y Gerardo Villanueva, simpatizantes de Morena, y por instrucciones de Martí Batres.

“Ahorita estamos en problemas muy graves, porque no se vale que te ocupen y no paguen. Nos prometieron algo y a la fecha ya no contestan, ahora nos desconocen, y estamos en medio de una situación grave, la gente que llevamos de eso vive y ahora nos están cobrando todo por ir de borregas”, dijo Lorenzo Montiel Ramos.

Nosotros y una persona más cobraríamos 10 mil pesos cada uno y las 22 personas que contratamos recibirían 3 mil pesos por cabeza. En total, recibiríamos 96 mil pesos, pero solo nos dieron 10 mil de adelanto por impedir el mitin de Sheinbaum y lo logramos.

“Entramos a la plaza gritando PRD, PRD, PRD... Nada más nos ocuparon y estamos con la zozobra de no saber qué hacer, en lo judicial lo que tenga que proceder se hará, lo único que queremos es que nos hagan real el pago, porque no vamos a pagar sin el dinero prometido, nosotros fuimos a pelear algo solicitado”, señaló Luis Alberto Montiel Andrade.

Ya pasó casi una semana de que realizamos el trabajo y la gente exige su dinero, por lo que llamamos a quienes nos contrataron para liquidar la deuda, pero la gente de Morena no atiende nuestras llamadas y tememos por nuestra integridad, por lo que levantamos esta denuncia ante la procuraduría capitalina, comentó Luis Alberto.

Además, narró que los primeros en aventar las sillas fueron los del equipo de Sheinbaum que estaban sobre el templete, por lo que respondieron a la agresión de la misma forma.

“Acusación inverosímil”

En tanto, Gerardo Villanueva, consejero estatal de Morena, calificó dicha acusación como “inverosímil, descabellada, absurda, ridícula, muy temeraria, una patada de ahogado y completamente falsos”.

“Esta gente ya no tiene medida de su cinismo ni de la forma que vienen operando, por lo menos, los últimos tres años. Las brigadas de Morena han sido agredidas por grupos organizados por funcionarios del gobierno delegacional desde que está Valentín Maldonado. No se me puede acusar de esa manera”, dijo.

En entrevista con MILENIO, expuso: “Para empezar, ni dinero tengo, y en segundo, por qué haría yo una situación de esta naturaleza cuando en los propios mítines está mi familia y compañeros de Morena; por ello es completamente insostenible dicha acusación”.

Al ser cuestionado respecto da cuál sería el motivo por el que afirman que él contrató a los golpeadores, comentó que no tiene idea, aunque siempre ha criticado a la administración corrupta.