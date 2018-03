Error de PGR filtrar video de Anaya, pero se debe investigar: AMLO

Tepic

Andrés Manuel López Obrador consideró que fue un error que la PGR filtrara el video de la visita de Ricardo Anaya y su equipo a la Seido, aunque pidió que “no se escuden en eso” para dejar de investigar al panista y sostuvo que “ahora que Meade y Anaya se están peleando”, él subió en las encuestas.

El precandidato presidencial coincidió con el llamado del Instituto Nacional Electoral para que el gobierno federal no intervenga en el proceso electoral pero exhortó a que se siga investigando a su contrincante “porque no es una blanca paloma y está acusado de lavado de dinero”.

López Obrador consideró que seguir la investigación “no significa intervención gubernamental”, pues “es importante que se ventilen estos asuntos porque también abusaron de los moches entregados por los secretarios de Hacienda, por Videgaray y por Meade”.

Insistió en que es un error que se busque “utilizar las instituciones para perseguir” y que “no debe usarse la Procuraduría con propósitos políticos-electorales”, pero también exhortó a que se aclaren estos casos.

“Por ejemplo, nunca se aclaró si recibió mil millones de pesos Josefina Vázquez mota del gobierno federal, nunca se aclaró eso, como muchas otras cosas”.

Recalcó que la disputa entre Meade y Anaya le ha ayudado a subir en las encuestas, pues afirmó qué pasó de tener una ventaja de 15 a 20 puntos.

“Ahora que se están peleando nos ayudaron porque crecimos un poquito más, ya estamos cerca de 20 puntos de ventaja nada más que no lo digan, eso que quede aquí entre nosotros, como dicen ustedes en los medios off the récord”.

El tabasqueño ironizó diciendo que es algo que “no debería decir” pues está tratando de autolimitarse “porque estamos en la época de amor y paz y quiero seguir así porque hace falta que nos abracemos todos de manera fraterna, unirnos para sacar adelante al país”.

