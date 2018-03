A mí me la aplicaron los del PAN: AMLO

Chiapas

Andrés Manuel López Obrador criticó a los panistas que hoy acusan al gobierno federal de utilizar las instituciones para atacar a un candidato presidencial de la oposición. Son los mismos que “me la aplicaron” con el desafuero, señaló.

Luego de reunirse con militantes de Morena en Chiapas, rechazó que lo ocurrido con el desafuero sea un escenario similar a lo que actualmente pasa con Ricardo Anaya, pues aseguró que la acusación en su contra “era totalmente falsa”, y en el caso del panista “tiene que demostrar que no recibió dinero de los moches”.

“El desafuero fue una maniobra del régimen para que yo no apareciera en la boleta y no hay que olvidar quiénes estaban en el gobierno, porque ahora dicen algunos es que lo del PRI, pero a mí me la aplicaron los del PAN, esos mismos.

“Yo no quiero que se la apliquen a nadie, lo único que estoy pidiendo en este caso es que se investigue a los dos, que se investigue a Anaya, a fondo y a Meade, nada más”, aseveró.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia ironizó respecto a las declaraciones del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prisa, quien descartó que el gobierno federal esté metiendo las manos en el actual proceso electoral.

“Ando buscando al que se lo crea”.

López Obrador afirmó que está preparado para la guerra sucia en su contra que previó podría ocurrir tras las acusaciones contra el candidato de la coalición integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

“Yo he sido salido siempre de la calumnia ileso, y no quiero presumir pero se nos van a resbalar las acusaciones o el lodo que tiren”, enfatizó.





