Mira las fotos personales de Virginia Woolf y sus amigos

El álbum personal de fotografías de la autora inglesa Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf (Reino Unido, 1882-1941), fue digitalizado por la Universidad de Harvard, que ahora ofrece en línea la posibilidad de ver imágenes de ella, su familia y sus amigos.

Las fotos de los álbumes puedes mirarlas aquí, y retratan su estancia en el barrio londinense de Bloomsbury, de 1912 a 1919, y en la en la residencia de Monk House, donde vivió con su esposo Leonard Woolf desde 1919 hasta el suicidio de la escritora en el cercano Río Ouse, en 1941.

Como una ávida instagramer —o como cualquier madre de familia— Woolf mantuvo un cuidadoso testimonio de su vida en sus álbumes fotográficos, ahora preservados en la Biblioteca Houghton de Harvard.





Leonard Woolf, ya viudo de Virginia (Biblioteca Houghton, Harvard)

Los álbumes de su estancia en Monk House, numerados del 1 al 6, muestran imágenes de Woolf, su familia y sus muchos amigos, incluyendo algunos famosos integrantes del grupo de Bloomsbury como el escritor indio E.M. Forster, John Maynard Kynes y Lytton Strachey, además de el poeta W.B Yates.

Harvard ha digitalizado y dado a conocer un álbum, el número 4 de la serie Monk House, fechado en 1939. Hay fotos de vacaciones y familiares, de paisajes y de sus mascotas, también algunos recortes de periódicos y revistas, además de su querido jardín.

Los álbumes cubren un periodo total que va de 1890 a 1947, incluyendo fotografías posteriores a la muerte de la autora en 1941, y que fueron agregadas por su viudo.

Muchas de las fotos están etiquetadas pero otras no. Y muchas páginas de los álbumes están en blanco. Las fotos no tienen un orden particular y hay “lagunas” de información, un tema psicológico presente en los escritos de Woolf que pensaba que “las fotografías pueden ayudar a sobrevivir a esos fragmentos de identidad de su propia vida destruidos a raíz de su enfermedad”.





Virginia y Leonard Woolf (Biblioteca Houghton, Harvard)





