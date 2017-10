George Saunders gana Premio Man Booker 2017

El novelista estadunidense George Saunders, el favorito de los apostadores, ganó hoy el prestigioso Premio Man Booker para la ficción en inglés por su novela Lincoln in the Bardo.

Seis novelas se disputaron el premio, dotado con 50 mil libras —aproximadamente 1.25 millones de pesos. En el libro de Saunders, el presidente Abraham Lincoln visita la tumba de su hijo de 11 años en un cementerio en Washington en 1862.

Los otros dos autores estadunidenses finalistas eran Paul Auster con 4321, y Emily Fridlund con History of Wolves.

We are delighted to announce our #ManBooker2017 winner is Lincoln in the Bardo by George Saunders #FinestFictionhttps://t.co/5W7QUQPyb4pic.twitter.com/1z561zloAm