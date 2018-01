¿Cómo y por qué se suicidó la escritora Virginia Woolf?

Ciudad de México

Virginia Woolf, la laureada escritora británica que nació un día como hoy en 1882, cometió suicidio el 28 de marzo de 1941, sumergiéndose en el río Ouse hasta encontrar la muerte. ¿A qué se debió este trágico acontecimiento?

En el aniversario de su natalicio, exploremos las posibles causas que podrían explicar por qué la escritora terminó con su propia vida a los 59 años.

Virginia Woolf nació en Kensington, Inglaterra, el 25 de enero de 1882. Recibió una educación privilegiada y fue una notable escritora, ensayista y novelista que formó parte del influyente grupo intelectual y literario de Bloomsbury. Entre sus obras más relevantes está 'Mrs. Dalloway', 'Al faro', 'Orlando' y 'Una habitación propia'.

A pesar de la acomodada posición económica, su vida rica en relaciones literarias y artísticas, y del éxito de sus obras, Virginia sufrió siempre de una salud mental precaria e inestable. Por ejemplo, a los 15 años sufrió su primer colapso nervioso tras la muerte de su madre y de su media hermana, Stella.

A la edad de 22 años, la muerte de su padre la afectó de tal modo que tuvo que pasar una breve temporada en un hospital psiquiátrico. A lo largo de su vida, Virginia sufrió de violentos cambios de humor y de otras enfermedades nerviosas, las cuales eran tratadas con los limitados conocimientos de las enfermedades mentales que se tenían en aquel tiempo.

En 1912, Adeline Virginia Stephen —que era su nombre de soltera— se casó con el escritor Leonard Woolf y, como era la costumbre, adoptó su apellido.





Hacia el final de su vida, al principio de la década de 1940, Virginia Woolf fue presa de una tremenda depresión. El estallido de la II Guerra Mundial, la destrucción de su casa en Londres y la pobre recepción de su último libro debilitaron su ya de por sí frági salud mental, y se sentía incapaz incluso de trabajar.

Según el blog biográfico virginiawoolfblog.com, el 28 de marzo de 1941 dejó su casa en Sussex, Inglaterra —llamada la Monk's House— y dejó una nota para su esposo y una carta para su hermana, Vanessa Bell.





La nota suicida de Virginia Woolf para su esposo Leonard.

"Querido, estoy segura de que estoy enloqueciendo otra vez. […] Empiezo a oír voces y no me puedo concentrar. Así que haré lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la más grande felicidad posible. […] No creo que dos personas pudieran haber sido más felices que nosotros, hasta que esta terrible enfermedad llegó. […] Sé que estoy echando a perder tu vida", son algunas de las líneas de la conmovedora nota.

Con los bolsillos llenos de piedras, Virginia se internó en el río Ouse, cercano a su casa, y se ahogó. Su esposo, su familia y sus amigos sospechaban el suicidio, pero al no contar con el cuerpo, guardaban vanas esperanzas de hallarla con vida. Fue declarada desaparecida y medios como The New York Times dieron fe de la noticia de su desaparición.





Tres semanas después de este hecho, unos niños encontraron flotando en el río el cadáver de Virginia, y fue el 19 de abril cuando se publicó la noticia. Lo que quedaba de sus restos fue cremado y sepultado en su casa de Rodmell, Sussex.

Se presume que Virginia Woolf sufría de un trastorno del tipo maniaco depresivo —trastorno afectivo bipolar—, el cual entonces no era entendido plenamente y quizá fue tomado por los médicos de su época como una 'enfermedad de artistas' o una enfermedad 'histérica'.





FM