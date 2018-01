VIDEO: Así vio el mundo la superluna azul y de sangre

En las primeras horas de este miércoles 31 de enero de 2018, la agencia espacial estadunidense NASA, así como varios observatorios e instituciones astronómicas del mundo, nos regalaron imágenes en video de la superluna azul y de sangre.

Si no pudiste verla, al menos deléitate con estos videos, que dan una idea clara del espectáculo que algunos pudieron presenciar con sus propios ojos.

Desde muy temprano, la agencia espacial estadunidense transmitió en vivo el que podría ser el evento astronómico del año, en el que coincidieron una Luna llena 'azul', que fue la segunda en el mismo mes, así como un eclipse lunar que fue visible en algunas partes del mundo.

Debido al hecho de que la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, ésta parece oscurecerse al principio para después tomar una coloración rojiza al entrar en la zona de sombra que genera nuestro planeta.

Desde su cuenta de Twitter, la NASA compartió las observaciones que varios observatorios astronómicos lograron de este fenómeno:

LIVE NOW: Watch views of the #SuperBlueBloodMoon from multiple telescopes. Take a look: https://t.co/a5ScGDXhQu