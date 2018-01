El eclipse que no verás: mitos y verdades de la 'superluna azul'

Ciudad de México

En la madrugada y en la noche de este miércoles 31 de enero de 2018, en los cielos de México —siempre que el clima lo permita— podremos contemplar una superluna que, como es la segunda del mes —la primera fue el día 1 de enero—, será también una 'luna azul'. Además, en algunos lugares la Luna se pondrá roja —o 'de sangre'—por el eclipse lunar total que tendrá lugar ese día.

A raíz de esto, mucha gente ha sido presa de información malintencionada que se alimenta del miedo natural que genera un fenómeno de esta naturaleza o que no tiene fundamentos científicos. Por ello, aquí va un recuento de lo que sí va a pasar y lo que no sucederá este miércoles 31, para que no confundas mitos con verdades.

Qué sí va a suceder

En la madrugada del 31 de enero , se presentará un fenómeno llamado ' superluna '. Este término, que es coloquial y no científico ni astronómico, se refiere a la coincidencia de una Luna llena con el perigeo de nuestro satélite natural, que no es otra cosa que su mínima distancia con respecto a la Tierra. Por ese motivo, si el clima lo permite, la Luna se verá ligeramente más grande y notablemente más brillante que de costumbre.

, se presentará un fenómeno llamado ' '. Este término, que es coloquial y no científico ni astronómico, se refiere a la coincidencia de una con el perigeo de nuestro satélite natural, que no es otra cosa que su mínima distancia con respecto a la Tierra. Por ese motivo, si el clima lo permite, la se verá ligeramente más grande y notablemente más brillante que de costumbre. De igual modo, este miércoles se presentará la segunda Luna llena del mes, pues la primera se presentó la noche del 1 de enero de 2018. Por ese motivo, tradicionalmente se le llama 'luna azul' —término que tampoco es astronómico—, y como se tratará de una segunda superluna, la del 31 también ha sido llamada 'superluna azul'.

En algunos lugares del mundo —en especial en las regiones del norte de Canadá, Alaska, Groenlandia y Rusia, así como en algunas partes del Pacífico sur, incluyendo Australia— se presentará un eclipse lunar total . Este tipo de eclipse, a diferencia del eclipse solar , hará que la Luna tome una tonalidad roja , por lo que es llamada ' de sangre ' en algunos lugares.

. Este tipo de eclipse, a diferencia del , hará que la Luna tome una tonalidad , por lo que es llamada ' ' en algunos lugares. Estos fenómenos serán apreciables a simple vista, si el clima lo permite, y sin necesidad de un equipo especial. De hecho, el astrónomo Alejandro Farah aconseja ver la Luna en casa, pues el tamaño y la brillantez de nuestro satélite no se notarán mucho si se usa un telescopio o cualquier otro instrumento óptico.

Qué no va a suceder

Durante el fenómeno de la ' superluna ', la Luna se verá ligeramente más grande —alrededor de un 14 por ciento— y, dependiendo de las condiciones atmosféricas, hasta un 30 por ciento más brillante; pero no se verá del doble de tamaño ni con una luminosidad extraordinaria.

', la Luna se verá ligeramente más grande —alrededor de un 14 por ciento— y, dependiendo de las condiciones atmosféricas, hasta un 30 por ciento más brillante; pero ni con una luminosidad extraordinaria. El término ' luna azul ' es coloquial y no astronómico, así que no: la Luna no se verá de color azul .

' es coloquial y no astronómico, así que no: . Por otro lado, los astrónomos Alejandro Farah y la investigadora de la UNAM Brenda Carolina Arias Martín coincidieron en que la luna roja o 'de sangre', ocasionada por el eclipse lunar total, no será visible en México, ni siquiera de forma parcial. Farah dijo que quizá en algunas zonas altas y muy al norte sea posible apreciar el fenómeno muy en el horizonte, mientras que Arias Martín descartó que pueda verse, no sólo en México, sino en toda América Latina.

Además, y a pesar de lo que te digan, la creencia de que los eclipses solares o lunares , y otros fenómenos astronómicos, pueden afectar a mujeres embarazadas o generar cataclismos como terremotos o erupciones volcánicas carece de bases científicas . Por eso, evita creer en este tipo de información.

, y otros fenómenos astronómicos, pueden afectar a mujeres embarazadas o generar cataclismos como terremotos o erupciones volcánicas . Por eso, evita creer en este tipo de información. Finalmente, han surgido un número considerable de astrólogos que buscan dar significado o interpretación a este fenómeno astronómico. Respetando las creencias de cada individuo, es justo señalar que desde hace mucho, la astrología ha sido calificada como 'seudociencia', por lo que sus afirmaciones carecen de valor científico. Así que si alguien te dice que hoy en la noche te sentirás más sensible, que es el momento para "cortar programaciones emocionales", hacer cambios en tu vida o realizar algún tipo de ritual… no les creas y simplemente disfruta del espectáculo que la Luna tiene preparado para todos nosotros esta noche.





