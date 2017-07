Un libro revela a los niños por qué la homofobia es aberrante

Ciudad de México

Una niña de 10 años adora a su hermano, un adolescente homosexual apunto de salir del clóset. Ella lo sabe y no le importa porque él es como su héroe, pero pronto se dará cuenta de que no todos piensan igual. Que no a todos les gusta el arcoíris.

Esa es la premisa de la que parte Sombras en el arcoíris, un cuento editado por el Fondo de Cultura Económica de México, que aborda un tema poco común en la literatura infantil y con el que Mónica Brozon busca mostrar a los niños lo dañinas que son la homofobia y la discriminación, mediante un mensaje de respeto a la diversidad sexual.

“Hay muchos libros que tocan este y otros temas polémicos, pero siempre dirigidos a adolescentes y adultos. Hay realmente poco, o me atrevería a decir que nada, dirigido a los más pequeños”, dijo la escritora mexicana.“Creo que los prejuicios se combaten mejor cuando nos dirigimos a los niños”.

A través de la inocente mirada de Constanza, protagonista del relato, Brozon cuenta la historia de Jerónimo, un adolescente de 15 años que un día confiesa a sus padres que es gay y tiene novio. Pese al temor de los hermanos, los padres se toman con tranquilidad la noticia. Sin embargo, las cosas no son siempre fáciles.

México, donde es habitual gritar “¡eeeeh, puto!” en los estadios de futbol para molestar al rival, ocupó en 2016 el segundo puesto entre 33 países con asesinatos de personas LGBTTTI con 52 casos, según la ONG Transgender Europe.

En un país donde el machismo y la homofobia todavía están muy presentes, hablar sobre la homosexualidad en un libro para niños es una forma de romper un tabú y desafiar a los sectores más conservadores, que se oponen al matrimonio igualitario y a lo que llaman la “ideología de género”.

En 2016, cuando se envió al Congreso una iniciativa para hacer legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, cientos de personas salieron a las calles a marchar en contra de la propuesta, encabezadas y alentadas por figuras del ámbito religioso algunos partidos políticos e incluso desde dentro del oficialismo.

Esos sucesos impulsaron a Brozon a escribir Sombras en el arcoíris, en donde en poco más de 60 páginas y con las ilustraciones del español Raúl Nieto Guridi, logra plasmar de forma sencilla la alegría de Constanza y Jerónimo por la aceptación de su familia, así como también el maltrato, los prejuicios y la violencia a las que deben hacer frente.

A lo largo del relato, Constanza debe escuchar comentarios como “qué asco” y “tu hermano se irá al infierno”, no por parte de adultos, sino de sus propios compañeros de clase. Pero otros de los más grandes problemas “son precisamente los padres que están llenos de prejuicios”, señala Brozon.

“Es más abominable andar golpeando e insultando gente”, piensa Constanza en cierto momento de la historia. Y en esas simples palabras refleja el sentir de una cantidad indefinida de personas que sufren agresiones y una serie de limitaciones por ser y pensar diferente.





