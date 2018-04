Pitol, la enfermedad que le quitó las palabras y los interminables pleitos legales

Ciudad de México

Apenas el 18 de marzo Sergio Pitol cumplió 85 años, enfermo y bajo la tutela del DIF de Veracruz. Hoy murió uno de los escritores superiores y más originales de la literatura mexicana del siglo XX.



TE RECOMENDAMOS: Murió el escritor Sergio Pitol

Luego de una prolongada disputa legal por su tutela, desatada entre sus cuidadores designados y familiares, las últimas noticias de Pitol habían llegado en junio y julio de 2017 a través de la prensa mexicana y española.

La polémica y las controversias legales marcaron sus últimos años de vida



Pitol Demeneghi nació en Puebla, pero era veracruzano y xalapeño por adopción. Vivió en sus últimos días la cuarta y última etapa de la afasia primaria progresiva no fluente, enfermedad que le diagnosticaron en 2009 y que lo retiró de la vida pública. Además padecía Alzheimer, lo que contribuyó a su aislamiento en su casona de Xalapa.

La afasia progresiva, la forma menos común de la demencia frontotemporal, se caracteriza por dificultades progresivas en el lenguaje. Es decir, afecta a la capacidad de hablar con fluidez.

[Pitol rodeado por José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis | Foto: Especial]

Los familiares del escritor —su primo Luis Demeneghi y su sobrina Laura Demeneghi—, acusaron en 2014 a una “camarilla” de tener “secuestrado” a Pitol y demandaron un juicio de interdicción para declarar su incapacidad mental. Señalaron además a sus cuidadoras y amigas, Elizabeth Corral y Nidia Vincent, de manipularlo y ponerlo en su contra.

Como resultado del juicio, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz asumió la tutoría interina del autor en noviembre de 2014, aunque los amigos de Pitol y algunos integrantes de la comunidad de escritores como Margo Glantz, Elena Poniatowska y Juan Villoro aseguraban que el escritor estaba lúcido a pesar de su enfermedad física.

Los familiares del autor denunciaron también la desaparición de varias valiosas pertenencias de Pitol, como la Medalla Juan Rulfo con las que fue reconocido en 1999 y la medalla correspondiente al Premio Cervantes que se le otorgó en 2005, además de libros e incluso las llaves de una supuesta caja bancaria donde salvaguardaba sus valores. Los señalados —sus cuidadoras, un chofer y una enfermera— negaron los hechos y aseguraron que nada tienen que ver con la desaparición de los objetos.

Ya en mayo de 2016, los cuidados de Pitol estaban en manos de su primo y su sobrina, y en diciembre de ese año, con la llegada del nuevo gobierno de Veracruz, y luego de un proceso un tanto confuso y problemático, la nueva administración del DIF nombró a la doctora Eos López Romero como tutora, en sustitución de la anterior, Adelina Trujillo.

Los familiares señalaron entonces a Rodolfo Mendoza, un alto funcionario cultural del gobierno de Javier Duarte (hoy preso por corrupción) de tratar de crear una fundación a nombre de Sergio Pitol y lucrar a su costa.

El funcionario respondió: “Mi relación con Sergio toda la vida ha sido de amistad y literaria. Es un absurdo total decir que yo como servidor público quisiera hacer una fundación en su nombre no hay una sola prueba de ello”.

En la cuarta etapa de su enfermedad, se trasladaba con muchísimo trabajo en silla de ruedas



Luis Demeneghi declaró en 2016: “Lo que tiene mi primo ya es la etapa terminal de su enfermedad, ya no reconoce, ya no habla, ya no se da cuenta de las cosas, de su entorno”, mientras Laura Demeneghi, hija de Luis, aseguró que ellos no han prohibido a los amigos visitar a su tío ni se han negado a dar informes. “Mi tío —contaba— ya está en la cuarta etapa de su enfermedad mental, no es que no queramos que salga, se traslada con muchísimo trabajo, del estudio a su cuarto se tarda media hora, cuando hay que trasladarlo un poco más hay que trasladarlo en silla de ruedas, ya está muy, muy mal”.

TE RECOMENDAMOS: Editorial Sexto Piso apuesta por los lectores jóvenes

La polémica y las controversias legales marcaron así los últimos días del autor de la magnífica "Trilogía del carnaval", formada por El desfile del amor (1984), Domar a la divina garza (1988) y La vida conyugal (1991), y del volumen de cuentos Nocturno de Bujara (1982), con el cual obtuvo el premio Xavier Villaurrutia.

Pitol fue también un gran traductor y divulgador de la literatura centroeuropea en México, a través de sus colecciones en la editorial de la Universidad Veracruzana, y es una figura primordial de la letras mexicanas contemporáneas.





AG|ASS