Comentarios misóginos de Marcelino Perelló indignan a Twitter

Numerosas, duras y hasta violentas respuestas recibió Marcelino Perelló por los comentarios que hizo el 28 de marzo en su programa radiofónico Sentido contrario, que se transmite por Radio UNAM desde 2001. En la transmisión Perelló criticó a “las muchachas que les dicen guapa y se ofenden y mandan al bote al güey por andar de piropero”.

Más adelante, refiriéndose al conocido caso de la adolescente Daphne, violada en Veracruz por varios jóvenes del grupo llamado Porkys, Perelló insistió, “[el joven] consideró que la chava estaba muy buena y muy mejible (sic), pero tampoco eso de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso (…) y no, no es una violación, la violación implica, necesariamente, verga… si no hay verga no hay violación, o sea con palos de escoba, dedos y vibradores no hay violaciones...”.

Las declaraciones de Perelló han sido calificadas de misóginas, vulgares, pretenciosas y machistas.



Marcelino Perelló Valls es uno de los líderes históricos del movimiento estudiantil de 1968, año en que tuvo que salir exiliado para vivir 16 años en Europa, donde se graduó en matemáticas y ciencias. Actualmente es profesor universitario y secretario general del Museo del Chopo, además de columnista y conductor de su programa de la radio universitaria Sentido contrario, caracterizado por su incorrección política y su irreverencia.

Muchos tuiteros, entre ellos varios periodistas y numerosas mujeres, han manifestado su repudio a esas declaraciones calificadas de misóginas, vulgares, pretenciosas,machistas y con “aire de irreverencia autosuficiente”. Las protestas han sido también dirigidas el titular de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi, para exigirle que tome cartas en el tema.

La ex asambleísta Polimnia Romana subió a Twitter el audio de los comentario de Perelló ilustrados con imágenes de violencia hacia las mujeres y feminicidios. Aquí reproducimos ese tuit.

Por su parte, Benito Taibo, actual director de Radio UNAM, escribió que se encuentra "profundamente indignado" por las declaraciones de Perelló y aseguró que la radiodifusora tomará una postura oficial en breve.

Personalmente, profundamente indignado por las declaraciones de Marcelino Perelló.

Oficialmente, habrá un comunicado con nuestra postura. — Benito Taibo (@benistofeles) 7 de abril de 2017











