Marçal Aquino: a México y Brasil los une la violencia

Entre las pasiones del escritor brasileño Marçal Aquino están la poesía y a la narrativa, pero para sobrevivir encontró en el periodismo de nota roja un buen territorio para unir a esas dos formas de la escritura. Como reportero policiaco ha tenido la oportunidad de entrevistar a varios personajes ligados con el crimen organizado, a quienes luego traslada a su literatura.

Autor de títulos como Yo recibiría las peores noticias de tus lindos labios, El invasor y, el más reciente, Tu cabeza tiene precio, todas aparecidas bajo el sello Océano, Aquino ha construido historias en donde las realidades entre Brasil y México se unen por distintos costados, sobre todo en lo referente a la violencia.

“México y Brasil, desafortunadamente, son dos países muy parecidos. Por eso, los libros que escribo tienen un interés casi local en un lector mexicano, porque es fácil reconocer a las cosas de ambos lugares, la única diferencia es la lengua, pero las historias hablan de narcos, de sicarios, de la violencia contra la mujer. Son temas que también tienen que ver con el México contemporáneo”.

Es un engaño pensar que la literatura sólo tiene una función



Sus obras buscan reflejar ese entorno de violencia cotidiana que se vive en Brasil. Esto no significa que sea un patrón en cada uno de sus libros, más bien se da el lujo de elegir a un grupo de personajes y situaciones que siempre están presentes en lo que escribe:

“Son los personajes que me interesan, porque en mi vida comprendí muy temprano que tengo necesidad de estar en las calles, observando a las personas, escuchándolas y, en un momento dado, algo me llama la atención y me obliga a sentarme delante de la página en blanco para intentar contar una historia que sea importante para compartir con mis lectores”.

Los rostros de la literatura

En Tu cabeza tiene precio, se cruzan dos historias paralelas que transcurren en Brasil: la de dos sicarios que trabajan para un poderoso grupo criminal de drogas en el país, quienes en algún momento cuestionan sus motivaciones para matar; y la de la relación entre un joven piloto que trabaja para el cartel y la hija de uno de los capos del narcotráfico.

“La revista Playboy de Brasil me pidió un cuento y estaba listo, pero en la etapa de revisión me pareció que había una serie de cosas que eran mencionadas de paso y no se profundizaba en ellas, por lo que decidí convertirla en una novela. Durante 54 días esa narrativa se me presentó y mi trabajo fue tener la energía para escribir durante 14 horas por día para, en menos de dos meses, tener la novela en las manos.”

Marçal Aquino asegura que no sabe exactamente por dónde va a ir una historia cuando comienza la escritura, mucho menos tiene un propósito en particular, porque su principal interés es contar una buena historia, aun cuando por las características de la propia literatura se acaba por reflexionar sobre la realidad y “mucha gente se puede reconocer en los personajes o en las situaciones”.

“Es un engaño pensar que la literatura sólo tiene una función, tiene diversas, incluso el aspecto del placer de la lectura en sí, pero lo más importante es lograr que un lector tenga las condiciones para crear un espíritu crítico, para observar a la realidad y poder interactuar con ella de forma un poco diferente con respecto a las personas que no leen”.

Desde su perspectiva, mientras un escritor cuenta una historia, acaba por dar su testimonio sobre su época:

“Creo que lo más importante en la literatura es que estamos observando lo que de humano queda en nosotros, aunque al final todas las personas desearían un mundo diferente, más tranquilo”.





