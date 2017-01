La literatura se trabaja contra el oficio: Fabián Casas

Ciudad de México

Al escritor Fabián Casas lo llaman el sensei del barrio bonaerense de Boedo. Apuesta a una literatura que lo coloca en los límites del culto: piensa que se trata de un medio para ensanchar la imaginación y aprender a ser mejores, para enseñar a pescar antes que para sembrar bombas. Suele hacerlo con la certeza de que al ensayar sobre “cada cosa minúscula, se puede dar cuenta de la totalidad”.

“Lo que trato de hacer siempre es buscar el lugar más incómodo, puesto que cuando me siento cómodo, cuando veo que adquiero cierta habilidad y oficio en algo dejo de hacerlo: me gusta la literatura, pero la pienso como algo que trabaja en contra del oficio, en contra de la habilidad.

“Me gusta buscar una voz que no sea la personal, sino una voz extraña, que no solamente sea mi voz. Cuando empecé a escribir ensayos no sabía muy bien cómo era ensayar, pero tenía esa pulsión y quise explorar esa zona”, cuenta el autor que se ha dedicado producir lo que define como “pequeñas dosis de prosa hecha en contra de la dictadura de la eficacia”, como se refleja en títulos como Ensayos bonsái, Horla city y otros y La supremacía Tolstoi, todos aparecidos en México bajo el sello de Seix Barral.

“En realidad, lo que a mí me gusta es la poesía, pero después identifico poesía en un montón de lugares diferentes. A veces un verso no es poesía, pero después la poesía atraviesa todo lo que me interesa a mí de un escritor y aunque no escriba versos, sino ensayos o cuentos, quiero que tengan poesía”.

La apuesta literaria de Fabián Casas (Buenos Aires, 1965) es reflexionar sobre ciertos temas de la vida cotidiana, por más que se modifique la forma se transforme en un verso corto o en uno largo: “la vida de un primo, por ejemplo, atravesada por todos los momentos políticos del país, puede ser un poema, un ensayo y un relato”.

“Lo que me preocupa es poder transmitir una voz que no sea estereotipada, no escribir como si fueran palabras de escritor, porque cuando uno tiene pensamiento de escritor, se sienta en una mesa de escritor y escribe cosas de escritor.

“Suelo trabajar en contra de eso, en tratar de tener un léxico que esté vivo, arriesgarte a no tener que dar una conclusión, sino tener un lector que acepte que no le puedas dar una solución a lo que hace, pero que le gusta atravesar el camino por el que vos lo llevas. Eso me preocupa”.

Escribir para la vida

En Almadía, hace unos años se publicó El pequeño mecanismo de las coincidencias. La intención de Grupo Planeta es difundirlo entre un mayor número de lectores, lo que no deja de ser positivo para quien es considerado uno de los escritores argentinos más importantes en la actualidad.

“Está bueno que los libros vayan viajando por Latinoamérica. Vengo de una cultura mestiza, tengo amigos en toda Latinoamérica, escritores o no, y también trafico formas de hablar, que tiene que ver con que el lenguaje es algo vivo y tomo en cuenta cómo hablan en México, cómo hablan en Colombia o en el Perú y que los libros ahora estén en todos esos lugares, para mí es muy gratificante”.

El acercamiento a su literatura ocurre a través de un género como el ensayo. Para Fabián se trata de una manera fundamental de estar en el mundo, porque ensayar “es como tener ideas y opiniones para poder vivir”.

“A mí me han preguntado mucho por qué éste ensayo o aquel que parece no le interesa a nadie. Precisamente porque lo que me interesa es algo para tener qué decir, y puede ser cualquier cosa, puede ser un ensayo sobre la amistad, sobre Julio Iglesias… con que a mí me atraiga. No sé lo que voy a decir cuando comience a escribir, pero necesito esa pulsión para avanzar en un tema”.





