Beber tres tazas de café diarias alarga la vida: estudio

Beber tres tazas de café al día no sólo no es malo para la salud, sino que incluso puede reducir el riesgo de muerte, según una investigación internacional publicada hoy en la revista especializada Annals of Internal Medicine.

Liderados por el británico Marc Gunter del Imperial College, los expertos analizaron los datos relativos a la mortalidad de más de medio millón de personas procedentes de diez países europeos.

Según observaron en el plazo estudiado de 16.4 años, los hombres con un elevado consumo de café tenían una probabilidad de morir un 12 por ciento menor que quienes no consumían esta bebida. En el caso de las mujeres, el la diferencia era del siete por ciento.

Para aislar las consecuencias del café sobre la salud, los expertos calcularon otros factores como la alimentación y el tabaco. No obstante, según Gunter las investigaciones "no permiten todavía recomendar más o menos consumo de café".

El año pasado, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer —IARC, por sus siglas en inglés— señaló que no se puede demostrar que el café aumente el riesgo de cáncer.

Ahora, el nuevo estudio es el primero con resultados positivos que se realiza en Europa, tras otros con conclusiones similares en Estados Unidos y Japón.

Los investigadores observaron que quienes consumen más café presentan un menor riesgo en todas las causas de muerte, especialmente en enfermedades cardiovasculares y relacionadas con el tracto digestivo.

Para los epidemiólogos nutricionales, la investigación permite completar una laguna, pues la relación entre el consumo de café y la mortalidad total ya se había estudiado en Estados Unidos, pero no en Europa. Y la preparación del café difiere mucho entre ambas regiones.

Según Gunter Kuhnle, de la Universidad británica de Reading —que no participa en el estudio—, los efectos observados no son muy concluyentes. El experto sostiene que este tipo de investigaciones se suelen magnificar aunque no revelen una causalidad: ¿Es realmente el café la causa del menor riesgo de muerte?





