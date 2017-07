¿Vale la pena arriesgar tu vida por querer adelgazar?

Ciudad de México

Lo confieso, alguna vez he sucumbí a la tentación de comprar por mi cuenta productos que me prometen adelgazar rápido y con poco esfuerzo. ¿También has caído en esa trampa?

Recientemente, una noticia sacudió a la comunidad y alertó sobre la facilidad con la que muchas mujeres consumimos medicamentos y suplementos para bajar de peso sin tener el respaldo y control de un médico.

TE RECOMENDAMOS: Muere mujer que ingirió pastillas para adelgazar

En Monterrey, Lucero Priscila Garza de 24 años de edad y madre de una pequeña de un año, falleció a consecuencia de uno de estos productos. Días antes llegó al hospital afectada por intenso dolor de cabeza, fue declarada con edema cerebral, y tras una semana luchando por su vida, murió.

Al revisar su historial médico y su consumo de suplementos de los días previos, se supo que tomó un producto que encontró y compró vía internet, Avitia Cobrax, que la auxilió en la pérdida de peso, pero luego comenzó el atípico e intenso dolor de cabeza.

En 2015, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios detectó que el Avitia Cobrax contiene un potente insecticida y lanzó una alerta por este producto.

Aún no se confirma si ese producto causó la muerte de Priscila, la investigación médica y penal continúa para deslindar responsabilidades. Mientras tanto, la familia de la joven regia ha declarado que agradece las oraciones de la comunidad y desea que este caso ayude a otras chicas a no tomar este tipo de pastillas.

TE RECOMENDAMOS: Estas pastillas para adelgazar tomó mujer que murió en NL

Es válido querer bajar de peso, pero siempre debe ser a base de una dieta controlada por especialistas de la salud. Si él te va a recomendar un medicamento o suplemento auxiliar, antes debe asegurarse que todo está en orden en tu organismo.

Estos fármacos milagrosos, de los que pocas veces conoces sus ingredientes, pueden causar problemas graves por los que no creemos que quieras pasar, por ejemplo, alterarte la tiroides, descompensar tu presión arterial, dañar tus riñones, echar a perder tu hígado, causar arritmias, entre muchos otros.

Checa bien antes de comprar ese tipo de productos. Si te detienes un poco a revisarlos siempre leerás la siguiente leyenda: “Este producto es responsabilidad de quien lo consume y quien lo recomienda”. Si no sabes qué contiene y desconoces sus efectos en tu organismo, ¿cómo puedes estar segura de tomarlo? No importa si tu súper amiga te lo recomendó porque a ella le funcionó, recuerda, la información es poder y tienes la responsabilidad de cuidar tu salud.









RL