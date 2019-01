Gabriela Jiménez

Organizaciones de familiares de desaparecidos exigieron a las autoridades estatales de más de 20 entidades dar celeridad a la creación de las Comisiones Estatales de Búsqueda, además de concretar el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, por parte del Gobierno Federal.

En rueda de prensa, representantes de asociaciones civiles de varios estados, como CADHAC, Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuahua), y Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México "Alzando Voces (Michoacán), entre otras, advirtieron que la falta de comisiones estatales pone en riesgo la localización de las personas desaparecidas en todo el país.

Los activistas precisaron que menos de 10 entidades federativas –entre ellas Nuevo León– ya cuentan con este organismo.

Si bien Nuevo León ya cumple con esta demanda, el nuevo titular de la comisión estatal de búsqueda no cuenta con presupuesto para operar.

"Un tema importante es el tema del presupuesto, porque aunque en algunos estados ya se ha creado esta comisión local de búsqueda, como es el caso de Nuevo León, estos no tienen un presupuesto adecuado que permita la operación y cumplir con el mandato que se tiene para esta función.

"Lamentablemente no tiene la posibilidad de desarrollar el trabajo que se requiere porque no tiene un presupuesto, apenas tiene una oficina o recursos básicos para existir, pero no tiene un presupuesto para operar la tarea e implementar todas las acciones para la búsqueda que se requiere en Nuevo León. Fue un proceso transparente, satisfactorio para las familias; sin embargo no nos sirve de nada", dijo Sonia Torres, representante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).