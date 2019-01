Silvia Arellano

Miguel Angel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, dijo que el uso de tecnologías servirá en las investigaciones del gobierno federal para actuar contra los responsables de robo de hidrocarburos.

Milenio publicó que a través de un software pirata conocido como El Rastrillo, se permite a gasolineras vender huachicol y engañar a Pemex, Profeco y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En entrevista, previa a su reunión plenaria, el legislador consideró que para este tipo de investigaciones no se puede hacer sólo cuerpo a cuerpo sino que la tecnología va a jugar un papel fundamental.

“El uso de la tecnología es fundamental en todas las líneas de acción, en las líneas de acción desde las oficinas, desde la operación, desde la detección, desde el trabajo. No todo se puede hacer en el combate de cuerpo a cuerpo en territorio, a mí me parece que la tecnología va a jugar un papel fundamental”, expresó.

Por otra parte, el presidente nacional del PRD, Ángel Ávila consideró que a estas alturas ya se deberían conocer las empresas en las que se está vendiendo el combustible robado, pero se dijo preocupado por la amenaza contra varios presidentes municipales por parte de los cárteles del huachicoleo.

“Mientras no exista una coordinación efectiva del gobierno federal con los estados, los huachicoleros van a seguir amedrentando y van a seguir sacando recurso ilegal, nosotros solicitamos protección para presidentes municipales principalmente de Hidalgo en donde la violencia ha crecido y queremos que haya coordinación”, destacó.

Subrayó que la implementada por el gobierno federal no fue una estrategia debidamente cuidada, “comprar por más de 92 millones de dólares pipas sin haber tenido una licitación o haberlas podido comprar en el mercado nacional para incrementar el tema de la economía en nuestro país, hubiera sido importante…. Ojalá no salga más caro el caldo que las albondigas al ahorrar 62 mil millones de pesos por las pérdidas del huachicoleo no estemos perdiendo más por la parálisis económica que pueda generar el cierre de ductos”.