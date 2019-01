Fernando del Collado

Se le escucha y atiende. Llegó a presidir la Suprema Corte de la Nación. Ahora impulsa la fundación México Justo. Quieren incidir para lograr eso. Un país justo:

Vengo a una entrevista.

Depende de lo que me pregunte.

Procuraré serlo.

Creo que sí.

No.

Procuro no ser.

Muchas veces uno comete errores.

He hecho lo que me ha gustado.

No, no.

La justicia empieza en todos lados.

Eso posiblemente la lea usted en unos meses porque estoy publicando mis memorias.

Una Suprema Corte enfrentada a grandes problemas.

Leí que van a recortar los sueldos.

Es bueno para la consciencia de ellos.

No, la justicia no depende del sueldo, depende de lo que hace cada persona.

Sí, es corrupción.

Espero que sí lo sean.

Sí, señor.

Bueno, hablemos de González Alcántara que creo será independiente, eficaz.

Yo creo que sí.

Cuando fui presidente de la Corte el Ejecutivo hizo peticiones, pero no se le aceptaron.

Tengo mucha curiosidad de saber qué va a pasar con eso. Ojalá que se llegue a fondo.

Espero que no.

Ella es Secretaria de Estado y está bajo las decisiones del Presidente.

Es una mujer muy femenina, fue muy estudiosa cuando estaba en la Suprema Corte.

¿A Olga Sánchez Cordero o a mí?

No me preocupa eso.

Es lo que veo en los periódicos en donde se habla de Sánchez Cordero criticándola.

Sí, pienso que el Presidente no debe decidir qué ministros nombrar.

Soy uno de los miembros de México justo.

Es una aspiración para arreglar los problemas que hemos visto.

No.

No, no hay.

No, siempre debe de haber equidad.

Hay una idea profunda en el pueblo de que solamente los ricos obtienen justicia rápida y eficaz. Los que no tienen dinero, no la tienen. Eso es polarizar.

Es una realidad.

Hambre de sed y de justicia nada más.

No.

No, no han asesinado a ninguno.





¿Lo han despojado de sus tierras o ejidos?

Tampoco.

Somos un país que tiene muchas esperanzas.

También.

No puede ser proporcional a la ineficacia de los jueces, sino a la ineficacia de los acusadores, los ministerios públicos.

Sí.

Eso es lo que estamos proponiendo.

Muy grande.

No me atrevería a decir que sí porque no tengo pruebas, pero sí he escuchado.

Cuando hubo la decisión del crimen de que no se hiciera justicia: plomo o vida.

No, no.

Sí, señor.

¡Esa es una pregunta muy buena!

¡No!

Como Maquiavelo: el respetado más que amado.

Se gana.

Estamos empezando la Cuarta Transformación, no sé qué va a pasar.

En cierta forma, sí.

En algunos casos es necesario tomar decisiones sin preguntar, sin hacer encuestas al pueblo.

Sí, es un país dividido.

Sí.

No. Nada más le mandé una carta felicitándolo.

Sí, eso espero.

Muy capaz.

Debe ser en los casos de gran importancia nacional.

Sí.

¿Al gordito Duarte o el de Chihuahua, que es mi paisano?

Mi paisano, no.

No.

Sí, es mi amigo.

Una pregunta que va a la historia, ¡Yo soy el estado, Luis XIV!

Teniendo la mayoría en el Congreso será la decisión de él la que pese, la que decida.

Es bien intencionado con una visión para reformar el país y creo que todos debemos de tener el deseo de que triunfe.









Sí.

La justicia no debe de tener precio.

Yo no.

No.

El Presidente Zedillo, en mi opinión, ha sido el mejor presidente que ha tenido México.

He sabido que está en Yale impartiendo cátedra.

Yo creo que sí.

No.

Creo que sí.

También.

Indudable: Ayotzinapa es un crimen de estado.

Entre política y justicia siempre ha habido una hermanable relación.

Esa es una pregunta terrible.

No, yo no creo en amnistía.

No sé. Pero si usted hace una encuesta y pregunta al pueblo, le aseguro que el pueblo va a votar porque sí.

El pueblo ha visto y ha leído.

He visto que está muy discutida en el Congreso, la critican por militarizar el país.

Eso no debería de hacerse.

Yo creo que sí.

Sí, la Guardia Nacional no son más que soldados metidos a la Guardia.

No.

Sí, he visto que agrupa todos los derechos de la administración. En varios estados ya se les considera futuros gobernadores.

Sí. Es inconstitucional.

Tendría usted que preguntar, ¿tiene usted prejuicios sobre la iglesia? ¿Tiene prejuicios sobre las damas? Concréteme la pregunta.

No, yo creo que está bien, que haya más mujeres.

No es cierto eso de que los resentimientos se olvidan, eso nos acompaña siempre.

En algunos nombramientos que hice cuando era presidente de la Corte.

Eso es una pregunta ya muy personal.

Todo lo que les diría va a salir publicado en mis memorias

No, que se dediquen a lo que quieran.

Sí.

¡Que abrieran bien los ojos, eso les diría!