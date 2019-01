Si hoy no publican su declaración, “se van”

Omar Brito y Karina Palacios

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso como ultimátum el 30 de enero para que su gabinete haga pública su declaración de situación patrimonial y de intereses, 29 funcionarios no han cumplido y 20 lo han hecho de forma parcial.



MILENIO corroboró la información de 109 servidores públicos de primer nivel, entre secretarios, subsecretarios y directores, a través de la página declaraNet, que coordina la Secretaría de la Función Pública (SFP).



Entre los funcionarios más cercanos a López Obrador que no han presentado su declaración están los coordinadores de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas; de Política y Gobierno, César Yáñez Centeno Cabrera, y de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías.



En la Secretaría de Relaciones Exteriores, los subsecretarios para América del Norte y Asuntos Multilaterales, Jesús Seade Kuri y Martha Delgado Peralta, respectivamente, no han expuesto la información solicitada. Igual que la subsecretaria de Diversidad Cultural, Natalia Toledo, y el subsecretario del Empleo, Horacio Duarte Olivares.



Se suman a esta lista el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez; la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, y el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda.



En materia de salud, la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa Ebba Cristina Laurell, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tampoco han cumplido.



Entre los que presentaron su declaración pero no dieron su autorización para que fuera pública están la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el fiscal especializado en la investigación de los delitos de desaparición forzada, Abel Galván Gallardo.



En esta misma situación se encuentran la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz; el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández, y el subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Julián Ventura Valero.



Asimismo, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García.



Por ello, ayer en su conferencia el Presidente les recordó que tienen hasta hoy para cumplir, pues de negarse no podrán continuar trabajando en la actual administración.



“Ya está hablado, hay una fecha límite: 30 de enero. El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el gobierno. Además, no solo presentarla formalmente, sino hacerla público. El que no la haga público, no puede seguir en el gobierno”, dijo.