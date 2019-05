El Senado recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no pagar una indemnización de casi 3.5 millones de pesos al magistrado Juan Manuel Teherán y Contreras, por daños y perjuicios al no ratificarlo para un nuevo periodo de diez años, desde el 2011.

Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, informó que este martes se recibió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Administrativa que ordenó pagar 3 millones 446 mil 77 pesos con 17 centavos al magistrado jubilado, por lo que el área jurídica senatorial interpuso un escrito de inconformidad ante la Corte, que este miércoles le notificó que admitió el escrito para su análisis.

El legislador de Morena dejó en claro que el magistrado nunca dejó de cobrar y estuvo beneficiado por una suspensión a lo largo de este proceso e informó que este caso lo resolverá el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La tónica nuestra no ha sido la de desacatar ninguna resolución judicial, pero por otro lado, se está cometiendo una injusticia múltiple, porque se pone en cuestión la facultad soberana del Senado de decidir sobre ratificar o no nombramientos que envía el Ejecutivo y dos, además se le está imponiendo una sanción económica para sustituir de la decisión de no haberlo ratificado, con lo cual, se estaría pagando un trabajo no realizado o haciéndose algo indebido y es un recurso que no está presupuestado”, aclaró.