Se reúne Pacheco Pulido con presidenta municipal

​El gobernador del estado, Guillermo Pacheco Pulido, dio a conocer que sostuvo una reunión con la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, para tratar temas relacionados con las elecciones extraordinarias, y particularmente la no intervención por parte de funcionarios de los gobiernos.



"Me reuní con la presidenta municipal @RiveraVivanco_ para trabajar de manera coordinada por el bienestar de los poblanos. Asimismo agradezco la disposición del @PueblaAyto a esta iniciativa que garantiza la no intervención de funcionarios públicos en las próximas elecciones", señala el mensaje emitido a través de la cuenta de Twitter oficial del gobernador.

Me reuní con la presidenta municipal @RiveraVivanco_ para trabajar de manera coordinada por el bienestar de los poblanos. Asimismo agradezco la disposición del @PueblaAyto a esta iniciativa que garantiza la no intervención de funcionarios públicos en las próximas elecciones. pic.twitter.com/bFamdOw4yE — Guillermo Pacheco Pulido (@GuillermoPaP) January 30, 2019

Esta es la primera reunión de la que se tiene conocimiento entre la presidenta municipal y el gobernador interino.





ARP



