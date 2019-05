Mariana Ramos

Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato reconoció que usó una patrulla municipal como vehículo en compañía de otros funcionarios del ayuntamiento para asistir al partido de fútbol entre el equipo León y el América del domingo pasado en la ciudad de León.

El también conocido como "Alcalde Fifí" aseguró que no tiene vehículos blindados ni escoltas y que se subió a la patrulla por recomendación del secretario de seguridad ciudadana municipal Samuel Ugalde.

"Quizás fuimos o pecamos de omisos en el tema de usar la patrulla tu servidor, hago caso de lo que me dijo el secretario de irnos en la patrulla por un tema de seguridad y nos fuimos. Por supuesto que tendremos que tener mucho más sensibilidad quizás. Te platico que yo no tengo escoltas, ni uso vehículos blindados y mucho menos, ando a pie y en camión hay que tener mucho más cuidado", declaró en entrevista con MILENIO.

Aseguró que la seguridad en la capital del estado no se descuido, incluso aseguró que en las últimas siete semanas no se ha registrado ningún homicidio.

"Le platico, lo primero que nos invitaron al fútbol y que ganó el León, lo segundo, nos invitaron a los integrantes del ayuntamiento y a los directores. Iba el Secretario de seguridad, el secretario del ayuntamiento y tu servidor. El Secretario de Seguridad determina que viajemos los tres, que podemos usar la patrulla que es el vehículo personal que tiene asignado los siete días a la semana, las 24 horas y pues nos vamos en la patrulla y en otro vehículo que es de la administración municipal", comentó.

A pregunta expresa sobre si todos los que viajaban en el interior de la patrulla podían hacerlo, el alcalde reconoció que no y que el chofer del secretario del Ayuntamiento es quién manejaba la unidad y esa persona está adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.

"No, la verdad nada más el secretario de seguridad que iba en la camioneta donde yo iba, el secretario iba en la parte de atrás, y los demás en otro vehículo que no es parte de la secretaría de seguridad", reconoció el edil.

Alejandro Navarro, dijo que en próximos días asistirá al estadio para ver la final del fútbol incluso quiere apostar.

"Por supuesto, voy a ir a la final y estoy seguro que va a ganar y ando buscando ahí creo que es un senador de Nuevo León para ver si se avienta una apuesta de 50 mil pesos en sillas de ruedas, si gana el León él pone las sillas de ruedas, si gana el Tigres, yo las pongo donde él me diga", platicó.

Tenían permiso

Samuel Ugalde , Secretario de Seguridad de la capital del estado aseguró, contrario a lo que dijo el alcalde Alejandro Navarro, que todos los funcionarios que viajaban dentro de la patrulla municipal contaban con permisos, incluso dijo que se elaboraron unos oficios para poder realizar el traslado y fue por un tema de seguridad.

"Es un aspecto de seguridad, es de tipo escolta lo que puede representar, era un acompañamiento para el alcalde, para tu servidor y una vez que se acudió se regresa, estamos hablando de un domingo en la noche; traíamos unidades de policía en el punto porque nosotros estamos en la región 7, y aparte apoyamos al operativo intermunicipal en León”, justificó Ugalde.

"Estábamos dentro (del vehículo) tanto el alcalde, un servidor algunas otras personas y los escoltas que estaban ahí es decir para no mover tantos vehículos se acudió en ese acompañamiento".

A pregunta expresa se le preguntó si de esa forma se apoya a los funcionarios en realizar actividades de custodia a lo que respondió "Sí a todos, (¿Y así se van en patrulla?) en algunos casos sí y en algunos casos se mueven en vehículos civiles oficiales de todas maneras", declaró.

Pedirá oposición una investigación

Magaly Liliana Segoviano Alonso , Regidora del partido Morena en el ayuntamiento de la capital señaló que no es correcto que los funcionarios utilicen las patrullas municipales como vehículo por lo que pedirán a la contraloría se investigue la situación.

"No sé quienes realmente hubiesen estado dentro de la patrulla, pero es la razón por la que vamos a solicitar que se dé un informe para saber quiénes iban dentro y quiénes de manera independiente. Voy a solicitar a contraloría para que hagan la investigación y en su dado caso determinen que procede", aseveró.

"Definitivamente estamos en total desacuerdo con las acciones que está realizando el presidente Alejandro Navarro en el uso de vehículos de la administración pública, a manera personal, no sabemos la razón por lo qué lo haya hecho o haya determinado ese uso, pero son vehículos que deben de estar para la seguridad de la ciudadanía, no para el presidente municipal", comentó Magaly Liliana Segoviano Alonso.

Esta no es la primera vez que Alejandro Navarro genera polémica con sus acciones, hace unos meses declaró que deseaba para la ciudad de Guanajuato capital visitantes que pudieran pagar y consumir durante su estancia en la capital del estado y criticó aquellos que no consumen ni visitan museos y cuya presencia “desgasta” la ciudad. Más tarde y a través de un video en su cuenta de Twitter, el edil se disculpó, aseguró que no quería ofender a nadie y justificó sus comentarios.