Orlando Maldonado

Acompañado de la bancada de Movimiento Ciudadano, el senador por Nuevo León, Samuel García, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución de Nuevo León, para que se le retribuya al Estado, al menos en un 50 por ciento, los recursos que aporta a la Federación, ya que de lo contrario, el gobernador podrá abandonar el Pacto Fiscal.

García acudió a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para plantear las modificaciones al artículo 133 de la Constitución local, y así adicionar un último párrafo en el cual determinan que se les regrese el 50 por ciento por concepto de impuestos y derechos.

“El Estado podrá celebrar Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con la Federación, equitativos y proporcionales con la recaudación fiscal federal que se genere en el Estado, por concepto de impuestos y derechos; en ningún caso, la redistribución al Estado será menor al cincuenta por ciento”, refiere la reforma.

Ya en entrevista, el senador por Movimiento Ciudadano, argumentó que el convenio Fiscal con la Federación ya tiene 40 años, y desde esa ocasión se le ha reducido a Nuevo León la repartición.

Para ello, explicó que al inicio de la fórmula les retribuían un 42 por ciento; para el año 2000 les asignaron el 32 por ciento; para el 2015 el 27 por ciento, y para este 2019 solamente les regresaron el 23 por ciento.

Ante tal situación, consideró que la repartición no ha sido justa, ya que mientras que Nuevo León aportó 295 mil millones en el 2018, solamente le fueron regresados 70 mil millones de pesos. Sin embargo, comparó que estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero se les ha regresado al menos 10 veces más de lo que han aportado.

“Lo que estamos proponiendo es que, desde nuestra constitución, se le prohíba al Ejecutivo seguir en ese convenio que nos exprime, si no es proporcional y equitativo. Textualmente, lo que estamos poniendo es que: si no se nos regresa mínimo el 50 por ciento, no tiene nada que hacer Nuevo León en el Pacto Fiscal.

“Nuevo León puso el año pasado 295 mil millones de pesos y solamente nos regresaron 70 mil millones, es decir, aquí en nuestro territorio, nuestra industria, nuestros empresarios, nuestra mano de obra genera casi 300 mil millones de ISR, de IVA y de IEPS, somos el número uno en IEPS, el número dos en IVA y el número tres en ISR”, dijo.

De igual forma, resaltó que la fórmula de repartición se basa solamente en el número de población, y las carencias que presenten las entidades federativas.

“Pero como esa fórmula se enfoca en población y en carencias llevamos 40 años que se nos castiga, y al sur del país, que siempre dicen que nunca llega el dinero, y que está abandonado, pues todo lo contrario. Hay estados como Chiapas que les dan 10 veces lo que ponen, Guerrero que les dan 12 veces lo que ponen y Oaxaca les dan 15 veces lo que ponen”, refirió.

Concluyó que obras como la Línea 3 del Metro, entre otras, se han visto afectadas e inconclusas precisamente por la falta de recursos por parte de la Federación.

