Cinthya Stettin

El vicecoordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, informó que presentará una iniciativa para que el "asalto psicológico" en el transporte público sea tipificado como delito, además de que se pueda sancionar con cárcel.

Esta modalidad delictiva consiste en los discursos amenazantes e intimidatorios por parte de presuntos ex presidiarios, por ejemplo, en el que aseguran que acaban de salir del reclusorio, "no veníamos a robar si no a ganarnos una moneda honradamente".

Anunció que presentará una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para combatir este método.

El ex delegado de Gustavo A. Madero señaló que la liberación de más de 35 mil presos en los últimos años con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, detonó en forma alarmante este método delictivo.

“Es común escuchar a los asaltantes psicológicos decir que vienen saliendo de un reclusorio y que prefieren pedirles unas monedas, en lugar de portar un arma y hurtarles sus carteras, celulares, relojes y demás prendas. Lo que ponen en práctica con este tipo de acciones, es lo aprendido en las cárceles convertidas en verdaderas universidades del crimen”, alertó.

Señaló que en enero de 2015, cuando inició la primera etapa del Sistema de Justicia Penal Oral Acusatorio de la Ciudad de México, había 38 mil 948 presos, mientras que en su segunda etapa, que inició en junio de ese mismo año, la cifra cayó a 34 mil 532 presos, es decir, que en sólo seis meses, fueron liberados casi 5 mil prisioneros.

Agregó que con base en cifras oficiales, al corte del 3 de enero de este año, se han liberado 27 mil 732 personas en las cárceles.

“Se trata de cifras preocupantes que permiten entender el porqué del incremento en los índices delictivos. Los asaltantes se las han ingeniado para evadir a la justicia, ya que los elementos de seguridad han logrado detenerlos pero jamás se ha llevado a cabo un proceso en su contra debido a que no existe delito por perseguir tanto a nivel local como federal. Esto ocasiona que la sensación de inseguridad en la calle y en el transporte público se mantenga e incluso aumente”, apuntó.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que el porcentaje de la población mayor de 18 años y más que tienen una percepción de inseguridad en la Ciudad de México ha venido en aumento, ya que pasó de 75.3 por ciento en 2011 a 88.3 por ciento en 2018.

EB