El PAN buscaría judicializar proceso electoral: Barbosa

Josué Mota

El candidato de la coalición juntos haremos historia, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que es posible que el Partido Acción Nacional busque judicializar las elecciones luego de los comicios, pero sostiene que no lo tiene preocupado, pues considera que ganará por una amplia ventaja que no dará margen a que prosperen las impugnaciones que eventualmente presenten.

En entrevista señaló que los malos resultados que tiene Enrique Cárdenas Sánchez en las encuestas y que asegura tendrá en las votaciones, se deben a que no hizo campaña y se dedicó a hacer guerra sucia, por lo que considera que todos los señalamientos de los panistas en torno a presuntas irregularidades jurídicas cometidas durante el proceso electoral "son patadas de ahogado".

"No sé de cuántas cosas han presentado denuncias, ninguna ha prosperado, qué se le va a hacer, ellos no hacen campaña, hacen guerra sucia, Enrique Cárdenas se volvió el varón de la guerra sucia, porque se volvió un candidato sucio", señaló.

Y añadió: "anda de muy mal humor, además llora todas las noches, anda muy mal porque fue muy flojo, hoy quiere resarcir con mal humor todo lo que no hizo en la campaña".

En este contexto, el candidato se desmarcó de los señalamientos que hicieron los panistas en torno a que las tarjetas que entrega la secretaría del bienestar tienen una intención electoral, pues asegura que su campaña no define los tiempos en los que se realizan estas entregas, y no tiene nada que ver el proceso electoral con lo manejado por el gobierno federal.

"No conozco si se repartieron o no se repartieron, es otra cosa distinta la campaña, así que no están vinculadas las tarjetas del bienestar con la campaña política. No están bajo mi control soy ajeno a esa ruta, qué bueno que se esté actualizando, pero no tiene nada que ver con mi campaña", señaló.





