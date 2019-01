Noé Castañón renuncia al PRI

Silvia Arellano y Angélica Mercado

El senador Noe Castañón, acusado de violencia familiar, renunció al Partido Revolucionario Institucional y podría integrarse a las filas de Movimiento Ciudadano en las próximas horas.

Castañón, quien rindió protesta el 30 de octubre, frente a una barrera de senadoras que protestaron en su contra envió una carta a la líder nacional, Claudia Ruiz Massieu.

Para los legisladores del PRI no resultó una sorpresa la misiva enviada por el legislador, quien rindió protesta ante el pleno el pasado 30 de ocutubre, entre protestas de senadores de todos los partidos.



El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, explicó que la bancada, que cuenta con 15 senadores analizarán qué posibilidades hay de mantener el escaño, ya que Castañón es suplente.



“No sé cuál sea la determinación del Grupo Parlamentario posteriormente a lo que él ya hizo público, pero claro que existen muchas posibilidades de lo que pudiéramos como grupo parlamentario hacer y que nos ampara la ley.

"En este instante lo tomamos como debe de ser, con mucha madurez y Noé realmente nunca se integró al grupo parlamentario, aunque se sentaba en los espacios que nos correspondía tuvo su agenda propia y agenda personal”, destacó en entrevista.

Añorve aseguró que no significa que no puedan convivir con el ex priista, quien se mantuvo ausente de la participación y discusión interna del grupo parlamentario.

Noé Castañón Ramírez es senador suplente por Chiapas por el principio de Primera Minoría.

MILENIO buscó al Castañón Ramírez, pero hasta el momento de la publicación no ha respondido.

OVM