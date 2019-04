Independientes piden se les reconozca como grupo parlamentario

Claudia Hidalgo

Los cuatro diputados que se declararon como independientes en la Legislatura local pidieron al pleno ser reconocidos como un grupo parlamentario y no ser excluidos de las decisiones que se toman en el Poder Legislativo.

Para que este cambio sea legal y no esté supeditado a la buena voluntad de los legisladores en turno, el diputado Juan Carlos Soto Ibarra presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo.

Puntualiza que un grupo parlamentario es el conjunto de diputados integrados según su filiación de partido o de acuerdo a su afinidad programática.

"En caso de diputados sin partido, se integrarán por lo menos con dos legisladores que acuerden su agrupación parlamentaria con base en su afinidad".

Esto, tomando en cuenta que el sistema de partidos ya no es la única opción de acceso al poder público, porque están los independientes, quienes pierden el registro luego de alcanzar espacio en la Legislatura o cuando no hay posibilidad de seguir trabajando con la bancada a la cual originalmente pertenecen.

Los legisladores independientes consideraron que el no estar vinculados a un partido político, sufren limitaciones para el ejercicio pleno y participación en igualdad de condiciones como son la actividad parlamentaria en todas sus facetas, ya que todo funciona a partir de grupos, que son quienes toman las principales decisiones.

Limitaciones

Sin un grupo parlamentario no tienen presencia en la Jucopo y por lo tanto no pueden incluir temas en la orden del día, tampoco pueden impulsar trabajos en comisiones, donde no tienen espacios.

Esto implica que no conozcan qué va a ocurrir en la Legislatura, no reciban la orden del día ni puedan hacer algún tipo de gestión.

Bancada independiente Los legisladores independientes que dejaron Encuentro Social hace unas semanas y buscar ser reconocidos como fracción son: Carlos Loman Delgado, Juan Carlos Soto Ibarra, Juliana Felipa Arias Calderón y Rosa María Pineda Campos.







LC

​

​