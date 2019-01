Incumplen 20 funcionarios con 3 de 3

Karina Palacios

A pesar de que este miércoles se cumplió el plazo límite que fijó el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los funcionarios de la administración federal presentarán sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, hubo quienes no revelaron su información y otros que no la hicieron pública.



MILENIO dio seguimiento a los datos presentados por 127 servidores públicos de primer nivel, entre secretarios, subsecretarios, directores y comisionados, a través de la plataforma de internet DeclaraNet, que es coordinada por la Secretaría de la Función Pública.



Hasta las 23 horas, de los 127 funcionarios revisados, 42 hicieron su declaración 3 de 3 completa y 36 la mantienen como parcialmente pública; mientras que 28 han solicitado que su información no sea pública y 20 no la han presentado.



El pasado 4 de enero, el presidente advirtió que los integrantes de su gabinete deberían de presentar su declaración patrimonial a más tardar el 30 de enero, o de lo contrario dejarían de trabajar para la actual administración. Ayer, en su conferencia reiteró que los servidores públicos cumplirían con su “obligación moral” y sus compromisos de transparencia.