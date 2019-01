Daniel Venegas

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, aseguró que no tiene duda de que entre los muertos por la explosión en Tlahuelilpan se encuentran huachicoleros, pero que no se puede acusar a todos los que fallecieron de ser parte de la delincuencia y señaló que aunque esta actividad cuenta con una "base social" en la que se encuentran incluso niños y ancianos, "la mera necesidad y la pobreza no pueden ser pretexto para delinquir".



En entrevista con Carlos Marín en El asalto a la razón de MILENIO Televisión, Fayad señaló que el repunte en la detección de ductos de Pemex perforados en esa entidad obedece al "efecto cucaracha" creado al perseguir ese delito en estados como Puebla y Guanajuato, además de que por esa entidad cruzan algunos de los ductos más importantes del país.



Señaló que muestra del reforzamiento en el combate a ese delito en su gobierno es que en los últimos dos años de la administración estatal anterior se devolvieron a la Federación entre 300 y 600 mil litros de hidrocarburo recuperado, mientras que en sus primeros dos años se devolvieron seis millones de litros, además de que el gobierno de Hidalgo le paga anualmente 43 millones de pesos al Ejército mexicano para que le ayude a combatir el huachicol, “que es un delito federal".



Al preguntarle cuántas personas conforman la base social del huachicol en Hidalgo, señaló: "Soy gobernador, no adivino, no tengo una bola mágica para esa pregunta, muy, muy complicada. Si supiera ya los hubiéramos agarrado, ya estarían en el bote".



Sin embargo, sostuvo, "hay una base social que ayuda al huachicol, es evidente, el huachicol se está sirviendo de niños para hacerlos trabajar como halcones, de mujeres jefas de familia, de madres solteras, de gente muy necesitada, de adultos mayores".



Aún más, explicó, "acusan a estas personas, a las que murieron, de huachicoleros. Algunos quizá sí. ¡Ah!, de lo que te vas enterado cuando empieza a hablar la gente, ya cuando empiezas a hablar con las familias y te empiezan a soltar el rollo. Que había huachicoleros y que murieron ahí, sí, no tengo duda, ¡pero no todos!".



Recordó que en 2012 presentó en el Senado la iniciativa de ley federal para prevenir, combatir y castigar los delitos en materia de hidrocarburos y advirtió que ya se tenía "un problema encima que se llama huachicol", y que "la palabra ni se conocía entonces".



Al preguntarle si están perdonados de antemano los delincuentes, señaló: "De ninguna manera, yo nunca he pensado que los delincuentes están perdonados y nunca he pensado que se les puede perdonar."



—¿Cuántos detenidos tiene por el siniestro?



—Ni uno, porque están apenas en investigación y porque además esto fue una tragedia. Alguien perforó el ducto y ese es responsable y esos son los culpables, quien lo haya perforado; hoy no se sabe quién lo perforó.



—¿Nada más el que lo perforó?



—El que lo perforó y el que sustrajo de ahí, pero tampoco puedes acusar de huachicoleros o delincuentes a mucha gente que en plena escasez de gasolina, gente amolada o que no tenía gasolina para su coche vio que estaba el borbollón de gasolina.



No obstante, confió en que el accidente del Tlahuelilpan ayude a hacer conciencia, "no se pueden acercar a un ducto de Pemex perforado pensando que se van a llevar una cubeta, porque van a encontrar la muerte y porque van a morir calcinados. Esa es la realidad, que algunos de esos sean parte de la red del huachicoleo, eso le va a tocar a las procuradurías estatal y federal".



Señaló que el gobierno de Hidalgo apoya desde el primer día a las familias de las víctimas con servicios médico, funerario, sicológico y tanatológico, y que es falso que los familiares estén pidiendo indemnizaciones.