Josué Mota

La presidenta municipal de la capital poblana, Claudia Rivera Vivanco, dijo que durante la reunión que sostuvo el martes pasado con el gobernador Guillermo Pacheco Pulido acordaron que no meterían las manos en las elecciones extraordinarias lo que significa no desviar el presupuesto para favorecer a algún candidato pero sostiene que eso no le cancela los derechos que tiene como militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y que el interior del mismo fije su postura.

Insistió en que no va a participar en las campañas acompañando a alguno de los candidatos independientemente de quién sea el abanderado de su partido, aunque sí desea que el Consejo Estatal de Morena tome en consideración la opinión de los consejeros incluida la suya en el proceso de selección, aunque paradójicamente sostiene que no tiene predilección por alguno de los que hasta ahora se perfilan como posibles candidatos tal es el caso de Alejandro Armenta, Miguel Barbosa y Nancy de la Sierra.

“Tuvimos ayer una reunión con el gobernador Guillermo Pacheco para varios temas que hacemos en conjunto tanto federación como municipio, como estado, el tema de seguridad que es prioritario y que no se ha detenido, pero también algunos otros temas que tiene que ver con infraestructura, que va de la mano con este esquema de seguridad, y sobre todo el acuerdo de comprometernos todos los que estamos ya en el espacio de gobierno estatal, municipal a servir hacia toda la ciudadanía”, dijo en entrevista.

Dijo que uno de los principales acuerdos con el gobernador es “ no meter las manos, no participar en las decisiones políticas con el recurso de las administraciones públicas, en el recurso que es de la gente, es decir no caer en una práctica que estamos combatiendo que es de un régimen anterior que no queremos, que tenemos que dar la certeza de este proceso electoral, y eso es distinto con lo que yo pueda emitir con mi voto a título personal”.





ARP