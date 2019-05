Toluca rechaza dar prórroga a taxistas; primero la salud, dice

Alondra Ávila

Tras el enfrentamiento del miércoles entre policías municipales y taxistas foráneos -que realizan servicios colectivos y se oponen a la verificación en Toluca-, el acalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez indicó que el tema central no es la verificación ni ordenar el transporte público, sino el grave problema de salud que se vive en la zona.

“En la Ciudad de México ya no será suficiente tener holograma cero y doble cero para evitar dejar de circular, ya quedan fuera de la salvedad porque el problema es grave y habrá grupos y organizaciones que se van a oponer o victimizarse para que no falten actores políticos que se hagan defensores de causas que son sumamente dudosas”.



En Sesión de Cabildo aclaró que las medidas no son un capricho u ocurrencia del gobierno municipal, lo que está de por medio es la salud de la gente.









Recordó que el propósito de estas medidas es no tener que llegar al “Hoy no Circula” en Toluca y para que no suceda tenemos que esforzarnos.

Lamentó que haya líderes transportistas a los que no les interese este tema; pidió que los operativos no se politicen, aunque nunca faltan actores capaces de pasar por encima de las grandes necesidades de la sociedad.

“Siempre que se toca el tema del transporte se tocan los intereses más arcaicos, violentos, intransigentes y más mezquinos porque no les importa la sociedad. Hay vienen marchando centenares de taxis con sus motores encendidos y generando emisiones adicionales”.









Ante la protesta de más de 270 taxistas de los municipios de Toluca, Metepec, Valle de Bravo, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, entre otros, que se apostaron en la explanada de la Plaza de los Mártires, el edil indicó que la medida no es un castigo ni intenta hacer diferencias.

“La manifestación viene a amenazarnos e intimidar a la autoridad, algunos se oponían porque la verificación no es obligatoria en Toluca, cuando es obligatoria en todo el estado desde hace muchos años, piden un plazo cuando existe desde que se hizo pública la ley”.

Recalcó que no le harán el trabajo a nadie pese a que todos los derechos y multas van a dar el gobierno del estado y ni un peso se queda en el municipio, pues su mayor interés es reducir la carga vehicular.

“No tenemos por qué darle ningún plazo a nadie porque todos estamos obligados a cumplir la ley desde que es promulgada y desde que entra en vigencia. El lunes estuve con el gobernador y le expuse los alcances de las medidas”.

Cuando no se quiere cumplir con la ley –agregó- los pretextos nunca faltan. Afirmó que están procediendo de manera responsable y conforme a la ley, por lo que la manifestación no los va a mover de su posición.

“Que se queden aquí, todos los días o todas las semanas”.

