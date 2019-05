“Fracaso”, no “gastar” en el IMSS: Zoé Robledo

Agencia Notimex y Jannet López

El nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, advirtió que no gastar es un fracaso y no un ahorro, por lo que se comprometió a revisar las compras a fin de que los recursos se inviertan bien.

Ayer en Palacio Nacional detalló que en la reunión con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, concluyeron que en el primer trimestre, de los 7 mil 479 millones de pesos presupuestados para suministros, incluyendo medicinas, se usaron 6 mil 979 millones, es decir 93 por ciento.

“Ha habido gasto en la compra de medicamentos, el reto mayor no es solamente gastarlo, es gastarlo bien, de manera más eficiente para que alcance para más. El IMSS puede presentar una situación grave, porque no gastar en el IMSS no necesariamente es ahorro, puede ser un fracaso de una acción de gobierno”, expresó.

Robledo destacó la necesidad de combatir la corrupción identificando cuando pocas empresas concentran las compras consolidadas, cuando se adquieren a precios altos o cuando hay una priorización equivocada de suministros.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó que en 2019 el presupuesto global del IMSS para medicamentos y suministros es de 64 mil millones de pesos y que el reto es que cada peso que aporten el gobierno y las cuotas obrero-patronales “sea cuidado con un ánimo y un espíritu de saber que es sagrado”.

El ex subsecretario de Gobernación llamó a evitar contratos que signifiquen una desventaja para el instituto y, sobre todo, garantizar que bajo ningún motivo se suspenda el servicio médico.

Por su parte, López Obrador señaló que, pese a las críticas y las resistencias, las políticas de austeridad se aplicarán porque así se garantizará un mejor sistema de salud, con recursos y entrega de medicamentos gratuitos.

“Los que quieren mantener el sistema de corrupción no les gusta que se actúe con honestidad, les molesta mucho la austeridad republicana y alegan que se va a afectar el servicio… en este caso no va a haber desabasto”, enfatizó.

El mandatario aseguró que el tema de los despidos de médicos y enfermeras es una “propaganda” para afectarlo: “No se está despidiendo a nadie, ¡a nadie!, ¡es propaganda, es para afectarnos! Ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos desde luego… Aclaro que está muy mal el sistema de salud y por eso son estos esfuerzos para mejorarlo”.

En su conferencia reconoció que “hay problema de desabasto de medicamentos, pero estaba peor antes. No es que no se estén comprando las medicinas o que falten, es que se están revisando contratos con empresas de construcción de hospitales que quedaron inconclusos”.

Prometió dar a conocer los nombres de las compañías la próxima semana y que el sistema de salud de México será como el de países nórdicos, aunque para ello tendrán que hacer cambios profundos y será un proceso largo.

“Me comprometo a que en este gobierno se haga valer el derecho del pueblo de México a la salud como se establece en el artículo 4 constitucional, ¡me comprometo a eso!, lo único que quiero es un poco de tiempo porque dejaron en ruinas el sistema de salud”, refirió.

El tabasqueño confirmó que firmará un decreto para crear el Instituto de la Salud para el Bienestar, en sustitución del Seguro Popular y que beneficiará a 55 por ciento de los mexicanos que no cuenta con seguridad social.

Afirmó que con este organismo se acabara con la dispersión de recursos en los niveles estatales y federal, la Federación distribuirá los medicamentos y habrá un control único de compras y atención médica.

Comentó que el año pasado IMSS e Issste gastaron 55 mil millones, pero al no haber abasto suficiente no descartó licitaciones internacionales.