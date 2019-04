Eduardo Mendieta Sánchez

A través de una campaña de concientización que busca un saldo blanco al término de esta temporada, el Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales de Nuevo León se declaró este martes listo para la prevención y combate de este tipo de siniestros.

Funcionarios de los diferentes niveles de gobierno presentaron al gobernador Jaime Rodríguez Calderón la estrategia de prevención y combate de incendios forestales en esta temporada, que comprende de marzo a agosto, cuando las altas temperaturas generan su propagación.

María Teresa Flores Carbajal, representante de la Comisión Nacional Forestal, informó que se realizarán 138 brigadas forestales para esta temporada de incendios, donde participarán mil 387 combatientes del Ejército, Conafor, Conagua, de la secretaría de Desarrollo Agropecuario, policías estatales y municipales, voluntarios, ONG´s y municipios.

Rodolfo Farías Arizpe, secretario de Desarrollo Agropecuario, señaló que en base a la coordinación de los tres niveles de gobierno, cuerpos de rescate, corporaciones policiacas y ciudadanos, el Estado se reporta preparado para prevenir y combatir estos incidentes.

“Hoy Nuevo León se declara listo para enfrentar los incendios forestales de esta temporada 2019, y lo hace en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional Forestal”, indicó.

El mandatario estatal comentó que la parte importante no es atacar el incendio sino prevenirlo.

“Buscamos un saldo blanco... Cierto que la gente quiere ir a pasearse, tiene el derecho de la diversión y la recreación, pero también es cierto que nosotros como autoridad tenemos que sancionar.

"He dado instrucciones para que nuestra Policía (estatal) no solamente prevenga, sino que detenga a quien provoque, o intente o no cuide lo que la naturaleza nos ha dado, destruir es un delito”, dijo el mandatario estatal.

Jorge León Delgado, director de Protección Civil Nuevo León, reveló el Plan Estatal de Contingencias de Incendios Forestales que busca informar a la población sobre los riesgos de estos siniestros, acciones de prevención para su mitigación y reducción; y una coordinación con las autoridades e instancias involucradas en la atención de un incendio forestal.

Actualmente, agregó Mario Alberto Quezada, gerente de la Conagua, las presas La Boca, Cerro Prieto y El Cuchillo, tienen un almacenamiento mayor de 71.8 millones de metros cúbicos en suma.

Dijo que con ello se garantiza para el área metropolitana un abasto del líquido de mil 60 millones de metros cúbicos.

